Искусственная елка. Как выбрать и где купить

Хвойная зеленая красавица — один из главных атрибутов новогоднего праздника. Большая или маленькая, целая или только веточки, живая или искусственная, сосна или елочка — она украшает практически каждый дом.

Сегодня все больше потребителей отдают предпочтение искусственным деревьям. Они более долговечны, не наносят вред экологии, разнообразнее в модельном и цветовом ряду, легче, и с ними меньше хлопот. Кроме того, нет смысла ежегодно тратить на покупку сосны или елки кругленькую сумму, чтобы через неделю-две выбросить сухое дерево. Куда выгоднее приобрести искусственную ель, которая сохранит свой идеальный внешний вид на протяжении многих лет.

И казалось бы, что может быть проще, чем выбор искусственной елки. Но только до тех пор, пока не увидишь их разнообразие. Вы удивитесь, сколько всего нужно учесть, чтобы зеленая красавица радовала вас и ваших близких не один Новый год. Мы постараемся вам помочь разобраться, какие бывают искусственные ели и сосны и чем они отличаются.

Тип сборки новогоднего дерева

Искусственные елки и сосны бывают разные. Один из ключевых аспектов выбора — тип сборки новогоднего дерева. Конструкции бывают трех видов:

каркасная. Работает на шарнирном механизме. Это цельная конструкция, которая складывается и раскладывается как зонтик. Самый комфортный вариант, правда, и цена такой елки высока. ствольная. Крепление веток к стволу происходит с помощью крючков, таким образом изделие собирается из отдельных веток. Подобное решение обойдется дешевле, но потребует больше усилий для сборки. Не исключена вероятность потери частей дерева. неразборная, или монолитная. Самое прочное и долговечное изделие, но неудобное при хранении и транспортировке.

Важно: конструкция искусственной елки важна в «непраздничный» период — когда изделие отправляется на длительное хранение до следующего Нового года. Тут важно, сколько места елка будет занимать. Также помните, что в межсезонье на искусственных деревцах может собираться пыль. Поэтому позаботьтесь о покупке специального чехла или тщательно оберните изделие упаковочной пленкой.

Материал хвои

Чтобы искусственные деревья все больше походили на живые елочки и сосенки, конструкторы этих изделий разрабатывают все больше видов материалов для хвои. Поэтому «натуральность» и «пушистость» иголочек зависит от материала, из которого изготовлена ваша искусственная елка.

Из ПВХ-пленки. Это уже традиционная для многих елка, с мягкими иголками и ветвями. Внешне хвоя напоминает новогодний дождик. Такие деревья очень распространены и являются самыми дешевыми. Срок службы зависит от бережливости хозяев и условий хранения, но обычно достигает 3-5 лет и более. Из ПВХ-лески — имеют наиболее реалистичный внешний вид, то есть больше всего похожи на настоящие. ПВХ-леска придает деревцу пушистость. Часто используется для создания искусственных сосен. Изделия из лески ПВХ служат примерно 5-7 лет. Из пластика — так называемые литые деревья. Все ветви крепятся при помощи шелковых нитей, которыми они привязываются к стволу, без использования проволоки, что придает искусственной елочке даже вблизи более естественный вид. Однако елочки на нитях находятся в самой высокой ценовой категории. При этом они служат более 15 лет.

Важно: материал искусственной елки или сосны может быть легковоспламеняющимся. При покупке изделия уточняйте этот аспект.

Цвет искусственной елки или сосны

Для того чтобы искусственные елки и сосны были максимально похожи на настоящие хвойные, производители делают их натуральных оттенков: темно-зеленые, светло-зеленые, цвета бриллиантовой зелени.

В последние годы увеличивается спрос на белые, бежевые, красные, оранжевые, желтые елки. Популярны также синие, голубые и цвета металлик, елки с окрашенными белыми кончиками веток (эффект заснеженности).

Пять советов по выбору искусственной елки

Покупайте искусственную елку или сосну в специализированных магазинах, избегайте стихийных рынков и ярмарок. Помните: дешевые изделия могут быть изготовлены из некачественных материалов и выделять токсичные вещества — формальдегиды и фенол, провоцирующие тошноту, головокружение, головные боли.

Перед покупкой убедитесь в устойчивости искусственного изделия, проверьте надежность крепления хвои и веток. Для этого следует провести ладонью по мягкой хвое «против шерсти», а жесткую хвою подергать. Слегка отогните ветку «дерева». В качественном изделии эти детали принимают изначальное положение и не осыпаются. Ствол ели или сосны должен быть ровным.

Хорошие искусственные елки и сосны обработаны огнеупорной пропиткой, защищающей от загорания, если на нее попадет случайная искра от бенгальских огней или неисправной гирлянды. А вот бумажная хвоя пожароопасна.

Искусственная елка не должна иметь резкого химического запаха. Для воссоздания запаха живого деревца воспользуйтесь ароматизатором.

У изделия должен быть сертификат качества, удостоверяющий экологичность и гипоаллергенность лесной красавицы. Не забудьте попросить продавца показать документ.

«Elki4you»

Интернет-магазин «Elki4you» предлагает широкий выбор искусственных елок и сосен в Украине. Мы работаем с 2018 года. У нас можно найти любую елочку под ваши нужды. В наличии все цвета: зеленый, белый, голубой. Также есть заснеженные и пушистые елки и сосны.

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Ассортимент: елки из ПВХ, литые елки, сосны, хвойные гирлянды, елки с шишками, елки в горшке, новогодние венки, светодиодные гирлянды.

елки из ПВХ, литые елки, сосны, хвойные гирлянды, елки с шишками, елки в горшке, новогодние венки, светодиодные гирлянды. Цвет изделий: зеленый, голубой, белый.

зеленый, голубой, белый. Размер: от 50 см до 5 м.

от 50 см до 5 м. Тип сборки: ствольная, неразборная, разборная.

ствольная, неразборная, разборная. Производители: собственное — «Elki4you».

собственное — «Elki4you». Условия покупки: скидки и акции.

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«Новой почтой»: курьером или на отделение. Цена: от 99 до 14000 грн.

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Литые елки выполнены из полипропилена и являются экологически чистыми. Каждая веточка отливается в специальной форме, поэтому внешне она максимально похожа на настоящую. Иголочки мягкие, значит, ребенок ими не поранится. Материал иголок: прорезиненный пластик. Такая красавица прослужит вам 7-10 лет и более! При этом будет радовать глаз максимальной эстетичностью!

Искусственные ПВХ-елки выполнены из ленты ПВХ и железного каркаса. Дешево и сердито. Пышные и мягкие.

Искусственные сосны изготовлены из пленки ПВХ и металлического каркаса. Веточки гибкие, так как сделаны из стальной проволоки. Можно сгибать как вашей душе угодно!

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Украина. Условия покупки: предновогодние скидки — до 30%.

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«Новой почтой»: курьером или на отделение. Цена: литые елки — 1976-7500 грн., ПВХ-елки — 175-2867 грн., сосны — 227-4204 грн.

литые елки — 1976-7500 грн., ПВХ-елки — 175-2867 грн., сосны — 227-4204 грн. Сайт: www.mr-elkin.store

Телефон: (067) 486-77-24.

«Devilon»

Компания «Devilon» продает искусственные елки собственного производства более 20 лет. За это время были проданы десятки тысяч искусственных елок по всей Украине. Это позволило нам выработать оптимальные цены и высокое качество продукта. У нас вы найдете искусственные елки на любой вкус и цвет. Также мы предоставляем гибкую систему скидок для оптовых покупателей. Вся продукция сертифицирована по всем нормам украинского законодательства, благодаря чему клиент всегда может быть уверен в качестве и безопасности нашей продукции. Помимо искусственных елок, в ассортименте компании представлены всевозможные елочные украшения, а также новогодние и праздничные товары, которые помогут сделать ваш праздник незабываемым.

Ассортимент: елки, сосны, хвойные гирлянды.

елки, сосны, хвойные гирлянды. Цвет изделий: зеленый (разных оттенков), белый, золотой (гирлянды), голубой, прозрачно-серебристый, бордовый, заснеженные елки.

зеленый (разных оттенков), белый, золотой (гирлянды), голубой, прозрачно-серебристый, бордовый, заснеженные елки. Размер: от 35 до 210 см, возможны большие размеры под заказ.

от 35 до 210 см, возможны большие размеры под заказ. Тип сборки: ствольная, каркасная, неразборная.

ствольная, каркасная, неразборная. Производители: Mag-2000.

Mag-2000. Условия покупки: скидки по промокоду Odessa-7 7%; скидки оптовым покупателям, постоянные акции на товары месяца или определенные позиции. Оплата частями через ПриватБанк.

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«Новая почта»; самовывоз из офиса. Цена: от 45 до 5289 грн.

от 45 до 5289 грн. Сайт: devilon.kiev.ua

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instagram/devilon_ua; facebook/devilon.kiev Адрес, время работы: г. Киев, ул. Машиностроительная, 44. пн-сб с 10.00 до 19.00.

г. Киев, ул. Машиностроительная, 44. пн-сб с 10.00 до 19.00. Телефоны: (096) 57-110-10; (063) 57-110-10; (050) 57-110-10.

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