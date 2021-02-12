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«Инфоксводоканал» начал замену водопровода на улице Генерала Петрова

«Инфоксводоканал» начал замену водопровода на улице Генерала Петрова

12 февраля в рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования компанией «Инфоксводоканал» начаты активные работы на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей микрорайона «Черемушки».

инфоксводоканал замена водопровода

Чугунный трубопровод исчерпал лимит эксплуатации, поэтому, чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его меняют на новый. Планируется проложить порядка 600 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.

Кроме этого, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит производить локальные отключения.

Сотрудники технической службы построят 12 новых колодцев, а также установят 4 новых пожарных гидранта.

инфоксводоканал замена водопровода

При проведении работ используется современный метод горизонтально направленного бурения. Благодаря этому не приходится перекрывать движение автотранспорта, создавать неудобства для пешеходов, а также на долгий срок отключать водоснабжение.

инфоксводоканал замена водопровода

Таким образом, потребители смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

Следует отметить, что специалисты «Инфоксводоканала» практически во всех районах города прокладывают новые канализационные и водопроводные трубы взамен изношенных. Для этого составляются планы замены аварийных участков. Вместе с этим, при возникновении аварийных повреждений на сетях, сотрудники водоканала стараются не просто ремонтировать трубу, а менять ее на новую.

инфоксводоканал замена водопровода

В свою очередь, директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко подчеркнул, что обновление сетей остается одним из приоритетных направлений предприятия и в текущем году, ведь от этого зависит бесперебойное и качественное водоснабжение одесситов.

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