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Игральные карты: тайные знания или рисунки шута?

Игральные карты: тайные знания или рисунки шута?

Карты всегда считались игрой, недостойной серьезных и уважаемых людей, в отличие от шахмат или нардов. Кроме того, их воспринимали исключительно как инструмент мошенников. Однако если покопаться в истории, выяснится, что карты имеют не такое уж порочное прошлое, и не хуже, чем «благородные» игры, развивают логическое мышление и память.

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Азартная игра французского короля 

Родиной игральных карт историки в один голос называют Восточную Азию, и считают, что в Европу они попали, совершив длинный путь через Индию, Персию и Египет. Выглядели карты по-разному. Например, на персидских колодах вместо запрещенного в исламе изображения человека наносили восточный орнамент. А на круглых индийских изображали фигуру четырехрукого Шивы, который держал кубок, меч, монету и жезл. Кстати, позже эти символы перекочевали на карты таро.

В Европе карты считали порождением лукавого, и в 1367 году даже запретили карточные игры. Однако всего через четверть века карты вновь были реабилитированы, причем самой высшей инстанцией Европы – французскими королями.

Когда 24-летнего короля Карла VI стали одолевать приступы безумия, шут Жакмен Грингоннер придумал, как развлечь его. Он собственноручно нарисовал карточную колоду, которая отличалась от современной количеством картинок и их содержанием. Любовница короля Одетта де Шамдивер, чтобы не усугублять состояние Карла, намеренно проигрывала ему. А король, выиграв, получал «приз» – любовь прекрасной Одетты. Таким образом игра закрепилась сначала в королевском дворце, а затем и за его пределами. Карты даже стали изображать на парадных портретах вельмож.

Масти символизируют сословия

Рисунки на средневековой колоде отличались от современных – фигуры на ней изображали в полный рост. Карточная игра была настолько популярной, что английский король Яков I вынужден был даже регламентировать внешний вид карт своим указом. Он повелел «украсить» пиковый туз – первую карту колоды – пышным логотипом производителя. Эта традиция сохранилась и сегодня.

Карты таро считались игральными вплоть до XVIII века, и лишь потом их стали использовать для гаданий. Масти таро – «мечи», «кубки», «пентакли» и «жезлы» – адаптировали для обычной колоды. Теперь они стали пиками, червами, бубнами и трефами и символизировали дворянство, духовенство, торговцев и королевскую власть. Сохранилась легенда о том, что таро имеют древнеегипетское происхождение – это якобы прообраз 78 золотых табличек, на которых жрецы закодировали все древние знания. Однако научного  подтверждения эта теория не нашла.

Карты олицетворяют исторических героев

Пики:

  • король –  Фердинанд II Арагонский;
  • дама – Изабелла Кастильская;
  • валет – Чезаре Борджиа.

Черви:

  • король – Генрих VIII;
  • дама – Анна Болейн;
  • валет – граф Калиостро.

Бубны:

  • король – Людовик XIV;
  • дама – Елизавета I Английская;
  • валет – английский граф Ричард Уорик, «делатель королей».

Трефы:

  • король – Генрих IV Наваррский;
  • дама – Екатерина Медичи;
  • валет – Робер Артуа, развязавший Столетнюю войну.

Фото: википедия

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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