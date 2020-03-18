И антиспептики, и масочный мастер-класс: карантинные хроники старейшего Нового рынка в Одессе

Старейший одесский Новый рынок работает, как и все продуктовые рынки города, сохранив свою привычную неспешность. Если посмотреть сегодня на Новый базар, может создаться впечатление, что ничего не изменилось: продолжается его неспешная жизнь, принцип старейшего рынка «мы тут еще и немножко гуляем». И все же карантинные изменения на нем, конечно же, отразились.

Продукты не «метут», но впрок запасаются

Здесь большинство продавцов в масках и перчатках. Проводится дезинфекция (рынок на это время закрывается). Кстати, именно из-за нее появилась информация, что Новый закрылся вообще. Нет, не закрылся. Работает, как и другие.

Многие одесситы, которые сейчас делают запас продуктов впрок, идут сюда. Как отметила одна одесситка, лучше «на свежий воздух, чем в супермаркет». Конечно, этот вопрос каждый решает сам. Что на деле? Как удалось отметить, на Новом рынке стали приобретать больше мяса. «В морозилку — и чтобы хватило надолго. А то вот скоро закроют город, уже не купишь», — пояснила свой ажиотаж одна из покупательниц.

«Метут продукты» — это не совсем про Новый базар. И все же одесситы явно закупаются «на всякий пожарный»: крупы, соль, сахар, туалетная бумага — все это «идет» в увеличенных количествах. При этом продавщица жалуется: «Что-то тушенка плохо идет, а мы ею затоварились».

Напряг ощущается

Картинка дня: многие мини-кафешки на открытом воздухе (фишка Нового рынка) пустуют, чего обычно не бывает даже зимой. Ни разу не встретила панических проявлений, но, как это повелось в ночь с воскресенья на понедельник, очень ощущается общее напряжение.

Везде развешены предупреждения: рекомендовано в магазинчики Нового рынка не заходить «толпами». Это, кстати, строго соблюдается: почти у всех закрытых торговых точек на рынке — небольшие очереди. Это чтобы не толпиться внутри.

Наблюдения показывают: одесситов сейчас «волнуют» продукты питания и все, что касается мытья рук, стирки, дезинфекции. И вот тут меня Новый рынок откровенно порадовал. Если на дверях аптек мы то и дело читаем, чего там нет, то в магазинах так называемых сопутствующих товаров на Новом в этом смысле есть почти все.

Антисептики и «стратегические» товары

Захожу в один из таких магазинов. Сразу обращаю внимание, что покупают при подсказке продавщицы. Первым делом, здесь появились антисептики для рук в бутылках! Цена — 50-60 грн. и антисептические большие салфетки в упаковках. Что касается антисептиков, то, как потом увидела, они есть на рынке и в других емкостях, и даже разных фирм.

«Стратегический набор», с которым одесситы выходят из таких магазинов, примерно такой: «Белизна», хозяйственное мыло, мыло «Сейфгард», антисептик для рук, перчатки.

Многие магазины на Новом рынке эти товары даже вынесли на лотки, чтобы и «на виду», и «не толкаться». Большие антисептические салфетки сейчас в тренде. К тому же, мне повезло: я попала на импровизированный мастер-класс, как из такой салфетки за 20 секунд сделать одноразовую маску. Кстати, очень удобно, учитывая масочный ажиотаж. Женщина, продемонстрировавшая чудесное превращение салфетки в маску, показала, что у нее теперь в сумке штук десять таких «штучек», завернутых в кулек. Поносила одну, выбросила, надела другую. Вечером делает очередной запас на следующий день. Говорит, что другого выхода нет: на режим самоизоляции перейти не получается, как, впрочем, и многим другим одесситам…

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