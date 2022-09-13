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Художественный фильм с одесскими актерами номинируется на «Оскар»

Художественный фильм с одесскими актерами номинируется на «Оскар»

Два года назад одесские актеры «Театра на Чайной» Олег Шевчук и Даниил Савченко снялись в художественном украино-турецком фильме «Клондайк» режиссера Марины Эр Горбач. Фильм посвящен авиакатастрофе самолета малазийских авиалиний рейса MH17, когда 298 человек погибли от рук террористов 17 июля 2014 года.

Данило Савченко

Олег Шевчук

В ленте рассказывается о семье, оказавшейся в эпицентре тех событий. Съемки фильма проходили в Одессе в 2020 году. Год ушел на монтаж и обработку.

А уже в январе 2022 года Клондайк получил свой первый приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Санденсе — крупнейшем фестивале независимого кино в США. Там состоялась мировая премьера ленты. Две награды были получены на Берлинале: приз Экуменического жюри и Зрительных симпатий. На кинофестивале в Сиэтле «Клондайк» получил Гран При.

8 сентября украинский Оскаровский комитет избрал фильм для участия в состязании за главную награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший международный полнометражный фильм».

В украинский прокат «Клондайк» выйдет 3 ноября.

Фото с сайта Государственного агентства Украины по кино; Фото актеров — Театр на Чайной

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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