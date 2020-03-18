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Новости Одессы и Одесской области

Хроники эпидемии: какие ограничения введены, чтобы не заразиться Covid-19?

Хроники эпидемии: какие ограничения введены, чтобы не заразиться Covid-19?

Коронавирус с большой скоростью распространяется по миру. Дошла угроза и до нашей страны. В Украине был объявлен карантин. Ограничительные меры были рекомендованы или обязательны к исполнению с полуночи 16 марта и в Одессе.
Что означает режим карантина и какие правила нужно усвоить для собственной безопасности?

Этап первый. Неудачное начало

«16 марта 2020 года с 00.00 временно остановить работу объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер», — говорится в распоряжении мэра Одессы о введении на территории города карантинных мер.

В соответствии с ним с понедельника закрылись муниципальные музеи, театры, библиотеки. Перестали работать школы и детские сады. Последние даже без дежурных групп.

Но уже через несколько часов выяснилось, что распоряжение мэрии носит только рекомендательный характер. А потому большинство заведений общепита, культмассового сектора, спорта и торговли документ проигнорировали.

Этап второй. Тотальный карантин

В оправдание одесситов можно сказать о том, что такая ситуация не только у нас, а в большинстве городов Украины. Видимо, мы не до конца понимаем серьезность ситуации.

Поэтому к нации обратился президент Зеленский. Он призвал с полуночи 17 марта серьезно ужесточить карантинные меры по всей стране. Помимо прочего, глава государства поручил ограничить автобусное и железнодорожное сообщение внутри страны и изменить систему работы общественного транспорта в городах.

Ключевые моменты тотального карантина:

·       с нуля часов 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, они смогут работать только в режиме доставки;

·       с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное междугороднее и межобластное сообщение;

·       по городу перевозки могут осуществляться в маршрутках — до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, или трамваях — до 20 человек;

·       закрыть метрополитен;

·       НБУ, минфин и банки должны разработать программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса;

·       пенсионеры с выплатами меньше 5 тысяч гривен должны получить доплату в размере 1 тысячи гривен;

·       в областях, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом (сейчас это Житомирская и Черновицкая) ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта;

·       минздраву — запретить плановые операции;

·       разработать механизм доставки пенсионерам лекарств посредством «Укрпочты»;

·       запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек;

·       ограничить экспорт продуктов питания;

·       обеспечить работу продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банков.

Этап третий. Ответственность за нарушения режима

Все эти меры придуманы не просто так. Они должны помочь остановить эпидемию Covid-19, и самое главное — сохранить наши с вами жизни и здоровье.

Тем не менее, далеко не все с радостью и готовностью спешат исполнять распоряжения властей и соблюдать режим противовирусного карантина. Именно для таких был принят так называемый «коронавирусный закон».

На внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за законопроект про борьбу с Covid-19. «За» законопроект в целом проголосовали 344 депутата. Законом предусматриваются административная и уголовная ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом:

·       штраф — от 17 до 51 тысяч гривен;

·       лишение свободы до 3-х лет, или 5-8 лет, если действия привели к смерти граждан.

Также есть возможность взять отпуск на время карантина.

Предусмотрены надбавки тому медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии — до 200%.

Где можно получить оперативную информацию о коронавирусе?

  • Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201;
  • Центр Общественного здоровья Украины: телефон: +38 (044) 425-43-54;
  • Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238-16-57, телефоны: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88;
  • Веб-ресурс «ДРУГ» МИД Украины (для регистрации украинцев, находящихся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19), телефон: +38 (044) 238-16-57;
  • Правительственный контакт-центр: 15-45;
  • Контакт-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): 16-77.

Фото: harpersbazaar.com.ua

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Татьяна Сярова
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