Одесские истории: Семен Юшкевич – писатель, которого называли «вторым Островским»

Родители Семена Юшкевича были состоятельными людьми и занимались торговлей. Они отдали сына сначала в начальное училище, а затем в гимназию. Однако ее Юшкевич не окончил — он был весьма нерадивым учеником, и его отчислили за плохую успеваемость. Пришлось родителям перевести сына на домашнее обучение. Будущий писатель обучался профессии провизора и даже специально поехал в Киев сдавать экзамен.

Сначала Семен Юшкевич работал помощником провизора, а потом уехал в Париж, где изучал медицину и даже окончил медицинский факультет Сорбонны. Но несмотря на это, Юшкевич мечтал стать вовсе не врачом — он прекрасно пел и желал служить в одесском оперном театре. Однако этой надежде не суждено было сбыться — он перенес операцию на горле, которая поставила крест на оперной карьере.

С конца 1890-х годов Юшкевич стал заниматься литературной деятельностью. Его рассказы печатали в газете «Одесский листок», а в 1897 году была опубликована его первая повесть. Через несколько лет Юшкевич выехал в Париж. В этом же году в одном из журналов была опубликована его повесть «Распад», в которой рассказывалось о жизни еврейской бедноты. Именно это произведение принесло всероссийскую известность одесскому писателю.

Затем Юшкевич вернулся в Одессу, однако ненадолго — после Кишиневского погрома он выехал в Берлин, а с 1921 года жил во Франции. Пьесы одессита ставили во многих театрах на родине и за рубежом, а актриса знаменитого Александринского театра Мария Савина даже назвала Юшкевича новым Островским.

Умер Семен Юшкевич 12 февраля 1927 года в Париже.

Источники: odessa-memory.info; Википедия

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