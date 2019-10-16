Громада — то, что надо: как проходит реформа децентрализации в Одесской области

В Лиманском районе Першотравневое, Визирка, Любополь и еще восемь населенных пунктов впервые в истории стали одной громадой — Визирской ОТГ с центром в одноименном селе. Село находится у берегов Аджалыкского лимана и в нем работают многие крупные промышленные предприятия.

Одна из самых главных задач, которые ставились перед громадой, — обеспечить системное транспортное сообщение между населенными пунктами. Какие еще изменения произойдут в жизни людей, объединившихся в Визирскую территориальную громаду, рассказывал ее руководитель Валерий Стоилаки.

По пути в сказку…

По дороге в Визирскую ОТГ внимательно смотрю по сторонам из окна машины: неспешно плывут ухоженные поля, подчеркнутые зеленью лесополос. Да и сама дорога упруго ложится под электромобиль. В Визирке, как и в других селах громады, – красивая плитка на тротуарах, много деревьев и подстриженные кусты. После недавнего дождя вода здесь сразу ушла в ливневку. А вечером, на фоне темнеющего неба, вдоль улиц загораются фонари.

И я вспоминаю, что десять лет назад, когда мы с Валерием Стоилаки познакомились, он говорил мне: будет именно так. Председатель рассказывает о переучете, что сейчас идет в его новом хозяйстве. И вникая в цифры, думаю, что этот переучет и станет линией отсчета. Прирастут у громады активы, значит — на верном она пути.

В громаде сегодня более 25,5 тысяч гектаров земли, детские сады и школы, амбулатории и фельдшерско-акушерский пункт. И живет в громаде не одна тысяча человек. У каждого, разумеется, свое представление, какой эта жизнь должна быть. У Валерия Стоилаки – тоже. И потому, наверное, с таким удовольствием он говорит о переменах в своем Першотравневом.

На столе – рукописный лист с квадратиками: программа на год. Половина заштрихована – значит, выполнил. Вот этот квадратик — при помощи транспортного узла «ТИС» на площади у Дома культуры появились тротуарная плитка и светильники. А теперь председатель подумывает о фонтане.

Еще два квадратика – к заасфальтированным улицам в этом году прибавились Виноградная и Стребкова. А если обобщить, то за последние годы проложили более двух десятков километров водопровода. Меняли проржавевшие трубы на современные пластиковые. Разумеется, теперь в председательский план лягут перемены во всех селах громады. По подсчетам, бюджет будет солидный — до 20 тысяч гривен на человека. Но со следующего года. А в нынешнем, какие суммы и на что выделить решают в Доброславе.

И еще будоражит новость из столицы: административную карту Украины собираются перекроить. Из 480 районов хотят оставить 100. Центр местной жизни переместится в громаду. Где, к слову сказать, уже 70 процентов жителей живут. Однако как в этих громадах, в том числе и Визирской, жить без внутренних связей?

Но чтоб старая песня «Эх, дороги…» зазвучала «Ах, дороги!», ими и нужно заняться прежде всего. Это Валерий Стоилаки понимает отлично.

Как в городе, только ближе к природе

Раньше председателем Першотравневого сельсовета много лет работал отец нынешнего председателя. Тогда делали немного: справки выписывали, сессии проводили. Да, еще в семейных ссорах разбирались. Однако важные решения в жизни сельчан принимали «наверху». Ну, и люди на «верх» этот косо поглядывали: решения-то были подчас сомнительны. А многие вопросы попросту не решались.

– Понимаем, – сочувственно вздыхали «наверху», – но на это денег пока нет.

Теперь местная власть отвечает за то, что решила здесь, на месте, сделать за свои деньги.

А делать нужно немало. Ведь в обязанности руководителя громады входит забота о быте и образовании, медицине и культуре.

Об отремонтированном Доме культуры Валерий Стоилаки говорит с подъемом. В нем 460 мест. Но когда выступают здешние артисты, бывает, яблоку негде упасть. Слава о першотравневских талантах далеко разошлась: песенный ансамбль «Джерело» даже на Сорочинскую ярмарку приглашали.

Потом, когда поедем по селу, увижу и заасфальтированные улицы, и хороший магазин, и социальную аптеку, появившуюся здесь, как и многое другое, с помощью транспортного узла «ТИС». У новой просторной автостоянки, что рядом с тоже новым школьным забором, Валерий Стоилаки озабоченно вздохнет:

– Боюсь, парковочных мест не хватит. – И в ответ на удивленный мой взгляд продолжит. –У нас детей в школу на машинах привозят.

Да, в селе немало обеспеченных жителей.

– Среди моряков – восемь капитанов дальнего плавания, – уточняет председатель. – Есть состоятельные люди и других профессий.

Они местом жительства выбрали именно Першотравневое. О привлекательности села можно судить по стоимости жилья. Цена в среднем – на уровне одесской квартиры.

– В Одессе я жить бы не смог,– откровенничает Валерий Владимирович.

Комфорт и забота

Понимаю, для него – здесь душевный комфорт. А комфорт бытовой создается самостоятельно. Очертили задачу – нужна вода. Зимой ее хватает, однако летом мощности здешних скважин недостает. Поэтому к селу прокладывают водопровод, значит — дефицит в скором времени сойдет на нет.

Мне было интересно, если бы встретился председатель с Президентом, что бы сказал?

– О людях не забывать. Чтобы цена на газ была приемлемой. Да и вообще цены не вверх, а вниз шли. Понятно, это дело премьерское. Но у нас привыкли думать: за все отвечает Президент.

Для Валерия Стоилаки крайне важно, что о власти думают люди. Старается, чтобы думали хорошо и чувствовали заботу. Она крайне важна для пожилых. И здесь тех, кому исполняется 70, каждые пять лет поздравляют. А после 90 – каждый год.

Бывает, кто-либо из сельчан серьезно заболел, на лечение нужны немалые деньги. Тогда подключается благотворительный фонд имени Алексея Ставницера.

И вообще, председатель не любит, чтобы просьбы оставались без ответа.

Так фамилия и пошла

Интересно, а почему Валерий Стоилаки решил в председатели громады двинуть? Оказалось, раньше об этом и не думал. Но депутат облсовета Олег Кутателадзе убедил.

Когда Валерий Владимирович говорит о нем, голос теплеет. Видит человека не только умного, но и одержимого идеей: сделать здешнюю жизнь такой, какой должна быть. Трудно в наших условиях? Но надо знать его характер.

– Заботой о людях он мне Александра Янчева напоминает, – говорит председатель.

В свое время директор здешней некогда знаменитой птицефабрики сделал немало для Першотравневого. Ему даже у сельсовета памятник стоит.

Какой след в людских судьбах Янчев оставил? За примером Валерию Стоилаки далеко ходить не надо. После армии он был рабочим на фабрике. Но растущему предприятию позарез нужны были инженеры-строители. А директор, двоюродный дядя, знал о тяге племянника к этой профессии. Тогда Валерий окончил строительный институт.

– Образование сейчас мне здорово помогает, – рассказывает Валерий Владимирович.

А когда в селе появился памятник Александру Янчеву, злые языки судачили, мол, родственника увековечил.

– Нет, это память о человеке, который во многом жизнь в нашем селе к лучшему изменил, – считает председатель. – И помнить о нем должны.

Я спросил, у Валерия Стоилаки о его фамилии. И он рассказал: у дедова отца фамилия была что ни есть болгарская – Волков. Но когда греки и болгары, жившие в селе, захотели вернуться на землю предков, он убеждал: «стойте, хорошие мои! Стойте, лаки!». Вот к нему и приклеилось прозвище. А затем и фамилия.

Было ли так на самом деле, теперь не узнать. Но предание это мне нравится. Человеку лучше жить на земле, к которой прирос.

Фото: newsliman.com.ua