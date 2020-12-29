Несмотря на новогодние и рождественские праздники, многие лечебно-профилактические учреждения и коммунальные службы города будут предоставлять свои услуги.
Как связаться с коммунальными службами в праздники?
- «Инфоксводоканал», круглосуточный колл-центр: (048) 705-55-05, (048) 780-55-05, (068) 905-55-05, (066) 905-55-05, (093) 170-01-55.
- «Одессаоблэнерго», круглосуточный колл-центр: (048) 705-90-90, (068) 750-90-90 или (095) 750-90-90.
- «Одессагаз», колл-центр 2 и 3 января: (048) 705-39-09.
- КП «Теплоснабжение города Одессы», круглосуточная диспетчерская служба: (048) 723-32-05.
ВНИМАНИЕ! В абонентских отделах коммунальных служб 31 декабря и 6 января – сокращенный рабочий день, 1-3 января и 7 января – выходной. Далее коммунальные службы работают в штатном режиме.
Как работают медучреждения в новогодние праздники?
Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники в новом году работают по следующему графику:
- 1 января, пятница – праздничный день;
- 2 января, суббота – рабочий день по графику субботы;
- 3 января, воскресенье – выходной;
- 7 января, четверг – праздничный день;
- 8 января, пятница – выходной;
- 9 января, суббота – рабочий день по графику субботы;
- 10 января, воскресенье – выходной.
Стационары в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.
Служба экстренной медицинской помощи 103, пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.
Для консультации, а также в случае появлении симптомов респираторной инфекции звонить семейному врачу или по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).