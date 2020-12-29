Как стать Дедом Морозом для своего ребенка? Чтобы создать сказочную атмосферу и поздравить своих детей с наступающими новогодними праздниками,

необязательно тратиться на услуги ивент-агентств или покупать дорогой костюм. Стать сказочным персонажем

можно самостоятельно. ПОДРОБНЕЕ