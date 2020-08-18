Готовим ребенка к школе. Где купить книжки и канцтовары?

Ваш ребенок идет в школу. В школе написали целый список необходимого? Мы вам расскажем, где можно приобрести все необходимое и по выгодной цене.

ЧП «Офис-Мастер»

Компания «Офис-Мастер» занимается оптовой торговлей канцтоварами, бумагой, бланками, школьными канцтоварами, расходными материалами и хозтоварами, а также полным комплексным обеспечением офисов всем необходимым. У нас большой ассортимент популярных товаров.

Мы осуществляем профессиональное комплексное обеспечение офисов организаций и предприятий всем необходимым по самым доступным и выгодным ценам! Для Вас работает команда опытных специалистов, оптовый склад, служба быстрой доставки.

Свою работу мы стараемся делать хорошо, на совесть. Ведем разумную, взвешенную политику ценообразования. Так что сотрудничать с нами комфортно и выгодно. Наш коллектив – это люди разные, но веселые, интересные и неравнодушные. Мы всем желаем самореализации и процветания!

Мы не просто заботимся…

Компания «Офис-Мастер» – канцтовары профессионально!

Есть офис – Есть Офис-Мастер!

Профессиональные консультации и наша забота о Ваших потребностях – для всех!

Что предлагаем:

Бумага А4 80 г/м 500 л Maestro Standart +

Канцелярия для офиса и школы

Бумага А4, А5, А3 – самые низкие цены!

Кассовая лента 57 мм, 80 мм

Бумага рулонная, для плоттера

Бумага цветная, художественная, высокой плотности

Ручки гелевые, масляные, шариковые

Папки-регистраторы 7 см, 5 см

Файлы А4, А5, А3 – 30 мкн, 40мкн

Флеш-память, диски, коврики

Обложки, пленка для ламинации, пружины

Доски сухостираемые, пробковые, флипчарты

Школьные тетради – самые низкие цены!

Пеналы, ранцы, молодежные рюкзаки

Бумажные полотенца, туалетная бумага

Моющие и чистящие средства для офиса и дома

Для возраста:

Дошкольный возраст;

Школьный возраст;

Послешкольный возраст))

Рекомендации и советы:

Наши специалисты профессионально подберут лучший, оптимальный комплект продукции в нужной ценовой категории именно для Вас!

Акции, программы лояльности

Низкие цены – для всех! Индивидуальное выгодное предложение каждому клиенту!

Бесплатная доставка по Одессе от 500 грн., в Черноморск и Южный – от 1000 грн.

Скидки и Акции – постоянно!

Наши цены на 30-50% ниже, чем в магазинах; Если покупать полный комплект для школы, то Вы получаете дополнительные 10% скидки! Если заказ делается на весь класс, то Вам автоматически присваивается специальная колонка Опт!

Контакты:

Сайт: https://office-master.biz.ua/

https://office-master.biz.ua/ Адрес: Україна, 65020, м. Одеса, ул. Розкидайлівська 18

Україна, 65020, м. Одеса, ул. Розкидайлівська 18 Время работы: 9.00-18.00 (понедельник – пятница)

9.00-18.00 (понедельник – пятница) Е-mail : contact@office-master.biz.ua

contact@office-master.biz.ua Телефоны: 067-556-50-70, 093-997-1-997, 048-730-9001

067-556-50-70, 093-997-1-997, 048-730-9001 Социальные сети: Фейсбук, Инстаграм, Ютуб

Магазин «Учебная книга»

Магазин «Учебная книга» на рынке с 2008 года. Имеет 2 филиала. Каждый год участвует в книжном фестивале «Зеленая волна». Книжная продукция разнообразная и соответствует новой программе.

Мы предлагаем вашему вниманию около 12 тысяч наименований книжной продукции и сопутствующих товаров.

Учебная книга – это низкие цены и широчайший ассортимент!

Что предлагаем:

Учебно-методическая литература

Дошкольная, школьная.

Познавательная, развивающая, художественная.

Для возраста: от 0+ до 17

Рекомендации и советы: Чтение-лучшее учение

Контакты: