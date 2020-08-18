Готовим ребенка к школе. Где купить книжки и канцтовары?

Ваш ребенок идет в школу. В школе написали целый список необходимого? Мы вам расскажем, где можно приобрести все необходимое и по выгодной цене.
ЧП «Офис-Мастер»
Компания «Офис-Мастер» занимается оптовой торговлей канцтоварами, бумагой, бланками, школьными канцтоварами, расходными материалами и хозтоварами, а также полным комплексным обеспечением офисов всем необходимым. У нас большой ассортимент популярных товаров.
Мы осуществляем профессиональное комплексное обеспечение офисов организаций и предприятий всем необходимым по самым доступным и выгодным ценам! Для Вас работает команда опытных специалистов, оптовый склад, служба быстрой доставки.
Свою работу мы стараемся делать хорошо, на совесть. Ведем разумную, взвешенную политику ценообразования. Так что сотрудничать с нами комфортно и выгодно. Наш коллектив – это люди разные, но веселые, интересные и неравнодушные. Мы всем желаем самореализации и процветания!
Компания «Офис-Мастер» – канцтовары профессионально!
Есть офис – Есть Офис-Мастер!
Профессиональные консультации и наша забота о Ваших потребностях – для всех!
Что предлагаем:
- Бумага А4 80 г/м 500 л Maestro Standart +
- Канцелярия для офиса и школы
- Бумага А4, А5, А3 – самые низкие цены!
- Кассовая лента 57 мм, 80 мм
- Бумага рулонная, для плоттера
- Бумага цветная, художественная, высокой плотности
- Ручки гелевые, масляные, шариковые
- Папки-регистраторы 7 см, 5 см
- Файлы А4, А5, А3 – 30 мкн, 40мкн
- Флеш-память, диски, коврики
- Обложки, пленка для ламинации, пружины
- Доски сухостираемые, пробковые, флипчарты
- Школьные тетради – самые низкие цены!
- Пеналы, ранцы, молодежные рюкзаки
- Бумажные полотенца, туалетная бумага
- Моющие и чистящие средства для офиса и дома
Для возраста:
- Дошкольный возраст;
- Школьный возраст;
- Послешкольный возраст))
Рекомендации и советы:
Наши специалисты профессионально подберут лучший, оптимальный комплект продукции в нужной ценовой категории именно для Вас!
Акции, программы лояльности
- Низкие цены – для всех! Индивидуальное выгодное предложение каждому клиенту!
- Бесплатная доставка по Одессе от 500 грн., в Черноморск и Южный – от 1000 грн.
- Скидки и Акции – постоянно!
- Наши цены на 30-50% ниже, чем в магазинах;
- Если покупать полный комплект для школы, то Вы получаете дополнительные 10% скидки!
- Если заказ делается на весь класс, то Вам автоматически присваивается специальная колонка Опт!
Контакты:
- Сайт: https://office-master.biz.ua/
- Адрес: Україна, 65020, м. Одеса, ул. Розкидайлівська 18
- Время работы: 9.00-18.00 (понедельник – пятница)
- Е-mail : contact@office-master.biz.ua
- Телефоны: 067-556-50-70, 093-997-1-997, 048-730-9001
- Социальные сети: Фейсбук, Инстаграм, Ютуб
Магазин «Учебная книга»
Магазин «Учебная книга» на рынке с 2008 года. Имеет 2 филиала. Каждый год участвует в книжном фестивале «Зеленая волна». Книжная продукция разнообразная и соответствует новой программе.
Мы предлагаем вашему вниманию около 12 тысяч наименований книжной продукции и сопутствующих товаров.
Учебная книга – это низкие цены и широчайший ассортимент!
Что предлагаем:
- Учебно-методическая литература
- Дошкольная, школьная.
- Познавательная, развивающая, художественная.
Для возраста: от 0+ до 17
Рекомендации и советы: Чтение-лучшее учение
- Сайт: Uchebnikniga.com
- Адрес:
- г. Одесса, ул. Пироговская, 21 — Время работы: Пн-Пт 9.00-18-00, Сб 9.00-15.00
- г. Одесса, ул. Королева, 72 — Время работы: Пн-Вс 9.00-19.00
- Телефон
- 0482-32-12-71, 048-705-46-42, 098-295-58-37
- 0487-17-02-42, 048- 705-46-43, 050-871-20-41
- Социальные сети: Фейсбук, Инстаграм