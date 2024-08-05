Голубодромы, ярмарки и постоянная тренировка: особенности голубеводства на Балтщине

— Борис, как Вы увлеклись этим делом?

— Голуби меня пленили еще в третьем классе. Ими занимался мой дедушка Никита Иванович Лунгул, а я всегда был рядом и наблюдал. Мне было интересно, как он их ставил на крыло, как голуби взлетали и возвращались к нему. Он рассказывал о том, что эти птицы очень чувствуют человека, а потому к ним надо подходить с любовью. Вот эта любовь и передалась мне.

— У вас богатая голубятня?

— Племенных голубей — пятьдесят пар. Молодых — в пределах сотни. Отдаю предпочтение Николаевскому хмароризу. Это порода, которую вывели украинские селекционеры. Птицы имеют прекрасные летные характеристики. Основной целью голубоводов было закрепить определенный стиль полета голубей (бескружный, высотный). Они не кружатся над землей, а стремительно летят ввысь. Отсюда и название — облакорез.

— Затратно ли содержать голубей?

— Знаете, если делом заниматься серьезно, то недешево. Потому что покупаешь не только саму птицу, но и специальный корм, добавки. Надо делать прививки, давать лекарства. Покупаю кольца для племенного отчета, веду родословную. И главное — надо держать их здоровыми и сытыми. Я никогда не считал, сколько трачу на голубей. Я их просто люблю. Это дело для души. Ведь их мирное воркование приносит покой, и тогда понимаешь, почему говорят «голубь мира».

— Как Вы обучаете птиц?

— Все достигается путем тренировки. Сначала молодых пускаем в небо со старшими, чтобы они запомнили свой дом. Для полета нужно подбирать ветер. Сильный ветер не позволит молодым вернуться домой. Для высоколетных голубей особое значение имеет ветер с восходящими потоками воздуха, в такой «подъемный» ветер они летят охотно, быстро набирают высоту и могут долго держаться в полете. Будет ли голубь хорошо летать — зависит от хозяина, условий содержания и тренировок.

— Борис, расскажите о вашем клубе голубятников.

— Балтский клуб является членом федерации спортивного гонного голубоводства, а также входит в состав Ассоциации голубоводов Украины. Он был основан в 2010 году. Когда-то он объединял 20 любителей голубей. Сегодня — значительно меньше. Некоторые выехали, другие стали на защиту Украины. Раньше мы участвовали в голубодромах и встречали также гостей у себя.

Сегодня такие масштабные мероприятия не происходят. Однако проводим выставки-ярмарки в нашем городе. К нам присоединяются любители из Ананьева, Кодымы, Подольска, Захарьевки, Одессы, Умани.

— Что посоветуете молодым голубеводам?

— Думаю, быть голубководом или нет, зависит не от совета. Эта любовь должна вспыхнуть в сердце однажды и навсегда. Поэтому пусть каждый выберет себе занятие по душе. А для полета голубей нужно любящее сердце и мирное небо.

Историческая справка

Голубеводство в Украине развилось в начале XVIII века на берегах Черного моря в городах Очаков, Одесса, Николаев, Херсон. Сначала центром был Очаков, но впоследствии главным городом стал Николаев. Сюда мореплавателями были завезены испанские, греческие, итальянские голуби, которые скрещивались с местными птицами. В XX веке в Николаеве уже была выведена местная порода голубей.

Голубодром — это соревнования между членами клуба любителей птиц, декоративной и домашней птицы. Специально для этого власти города возвели большой голубятню. Суть соревнования — определить лучшую птицу: чей голубь будет летать выше и дольше — тот победитель. Цель — популяризация голубоводства и голубиного спорта и обмен опытом.