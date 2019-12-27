Главные события 2019 года: каким он останется в истории Украины и Одессы

Вот-вот подойдет к концу очередной год. Он был трудным, динамичным, во многом плодотворным, но главное — богатым на события. На события знаковые, как для страны в целом, так и для Одессы в частности. Мы предлагаем вместе с нашим изданием вспомнить главные вехи уходящего 2019 года. Для этого мы пересмотрели все газетные подшивки и пролистали всю ленту новостей. А теперь пришла пора по волнам памяти отправиться в последнее путешествие в этом году.

Январь

Украина: Новый год начался с исторического события — Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха. С подписанием документа для Украины официально завершилась процедура получения церковной независимости.

Одесса: Начался год с эпидемии инфекционных заболеваний. В Одессе и в регионе продолжала свирепствовать корь. В школах и детских садах был введен карантин. Позже медики стали фиксировать вспышки гриппа и вирусного гепатита «А».

Трагедия на Ланжероне произошла 12 января. На стройке, где возводится гостиничный комплекс дельфинария, погиб рабочий. Однако проверяющие и контролирующие органы буквально посыпали заявлениями о «непричастности» к стройке. Такое, своего рода, «моя хата с краю» от одесских чиновников.

Февраль

Украина: в Софии Киевской состоялась церемония интронизации Предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины Епифания. Это вхождение на престол, официальное начало выполнения обязанностей главы УПЦ.

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019. Такое решение было принято после скандала с победительницей нацотбора — певицей Maruv. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России, поэтому с ней отказались подписывать договор. После от участия отказались и другие конкурсанты.

Одесса: В феврале в связи с реформой рынка электроэнергии и появлением двух энергокомпаний, часть платежей одесситов за потребленный в январе свет отправились не к тому адресату, то есть на реквизиты прежнего поставщика. Ситуацию энергетики исправляли несколько недель.

А еще в феврале стартовала масштабная и давно обещанная реконструкция одесского Привоза. Сегодня работы уже завершены: на углу Новощепного ряда и Екатерининской появилась входная группа, беспорядочные прилавки заменили торговые павильоны, выстелена плитка, заменены коммуникации. Привоз немного озеленили. Ремонт ждет также Фруктовый Пассаж и улицу Новощепной ряд.

Март

Украина: Главное событие марта 2019-го — пришлось на последний день месяца. Это выборы Президента Украины. Первый тур. В нем принимали участие 39 кандидатов. А ЦИК зарегистрировала рекордный — самый длинный в истории избирательный бюллетень — 80 см.

Одесса: в марте в нашем городе разгорелся скандал вокруг одного из самых знаменитых и почетных одесситов — Михаила Жванецкого, которому президент РФ Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени– «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства». Это «возмутило» бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Активист заявил, что «либо организаторы откажутся от запланированных в Украине мероприятий Жванецкого, либо встретят протестную реакцию возмущённых украинцев». Одесситы немедленно отреагировали в СМИ и соцсетях.

«Тронете Жванецкого, потеряете Одессу. Весь город выйдет его поддержать», – заявил крупный одесский бизнесмен Евгений Черняк.

Сам сатирик откликнулся открытым письмом, где пояснил: «Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Одесса – моя маленькая страна».

Апрель

Украина: Эпопея с дебатами финалистов президентской гонки Петра Порошенко и Владимира Зеленского заполнила почти весь период ожидания второго тура выборов — апрель месяц. 3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе, а 19-го кандидаты, наконец, встретились на «Олимпийском».

А уже 21 апреля — после второго тура президентской гонки, Владимирский Зеленский становится главой украинского государства. Согласно данным ЦИК, за него проголосовали 73,22% избирателей.

Одесса: А в Одессе в это время «взбунтовался» губернатор. После неутешительного первого тура президентских выборов Пётр Порошенко, занялся кадровыми перестановками и увольнениями. Попал под горячую руку и Максим Сепанов. Но отстранённый от должности глава области просто отказался покинуть свой пост. Собрал прессу на брифинг, Степанов пояснил, что считает этот приказ Президента незаконным, поэтому продолжит выполнять свои обязанности. Однако это не очень помогло.

Май

Украина: 20 мая в Киеве состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. То, что в стране грядут кардинальные изменения, стало понятно по инаугурационной речи нового главы государства. Зеленский объявил о роспуске парламента и досрочных выборах в Раду.

Одесса: 27 мая в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 на Люстдорфской дороге начались беспорядки и пожар. Серьезное противостояние заключенных и охраны переросло в настоящий бунт, который закончился побегом арестантов. Впоследствии было прнято решение, расформировать колонию. Заключенных перевели в другие исправительные учреждения, а вот территорию колонии вряд ли оставят пустующей. Уж очень «лакомый кусочек» городской земли.

Июнь

Украина: Президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Кучма предложил новый режим на Донбассе: не стрелять в ответ, а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Позже ВСУ начали отвод войск у станицы Луганской.

Одесса: А в Одессе в это время позеленело море. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха, начали разлагаться. Большой опасности они представляли, но удовольствия к отдыху ни одесситам, ни туристам не прибавили. Такое явление продержалось несколько недель.

Июнь этого года вообще можно назвать «черным» месяцем. 10 июня в городе горела психиатрическая больница. Погибли шесть человек. Расследование ЧП до сих пор продолжается. А с 13 июня полиция и сотни волонтеров искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Тело девочки обнаружили в выгребной яме на территории дома семьи Тарасовых. В убийстве ребенка и попытки изнасилования подозревают 22-летнего Николая Тарасова.

Июль

Украина: Состоялись внеочередные парламентские выборы, которые фактически дублировали успех Владимира Зеленского в президентской гонке. Его партия «Слуга народа» получила 44,2%, что позволило сформировать большинство в парламенте. Также в Раду прошли партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (11,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,5%) и «Голос» (6,5%).

Одесса: Состоялся юбилейный Одесский международный кинофестиваль. В этом году ему исполнилось 10 лет. Дата серьезная и программа фестиваля ей соответствует. Были запланированы различные арт-события, расширенные программы и показ бесплатного кино для детей.

Август

Украина: 29 августа состоялось Первое заседание Верховной Рады IX созыва. В первый же день нардепы «ударно» проработали: решили оргвопросы и утвердили правительство. Спикером парламента был избран Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук — первым вице-спикером. Оба «Слуги народа». Вторым вице-спикером стала представительница «Батькивщины» Елена Кондратюк. Рада также проголосовала за новый состав правительства. Должность премьер-министра Украины досталась Алексею Гончаруку.

Одесса: А в нашем городе в июле разгорался скандал в патрульной полиции, был объявлен конкурс на пост губернатора, и случился пожар в гостинице «Токио Стар».

Сержант Одесского управления патрульной полиции Зоя Мельник придала огласке ряд недостатках в работе ведомства, обвинив коллег в нарушениях и злоупотреблениях властью. После посыпался ряд угроз, увольнений, а в Одессу даже приехала комиссия из Киева.

В это время президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность председателя Одесской облгосадминистрации и вынес на общественное обсуждение пять кандидатур. Среди них был и нынешний губернатор Максим Куцый.

В ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар, в котором погибли 9 человек, 10 были госпитализированы. Одному из владельцев гостиницы Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Сентябрь

Украина: Главным событием месяца стало возвращение из российского плена освобожденных украинцев. Это было историческое возвращение домой. 35 украинцев наконец встретились со своими близкими. Из Москвы их ждали прямо на взлетной полосе в аэропорту «Борисполь» родные, первые лица государства. Среди вернувшихся были 24 военных моряка и 11 политзаключенных.

Одесса: В Одессе их тоже ждали. Экипажи катеров Военно-Морских сил ВС Украины приыли в Одессу 14 сентября. После отдыха моряки вернулись в строй и продолжили выполнять поставленные задачи.

Октябрь

Украина: Президент Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон, в ходе которого ответил на более чем 500 вопросов. В мероприятии участвовали 300 журналистов. Поднимались вопросы о мире в Украине, встрече в нормандском формате, формуле Штайнмайера, скандале с президентом США, земельной реформе и др. Зеленскому даже делали уколы для того, чтобы он не потерял голос. Президент признался, что устал, но поблагодарил журналистов и зрителей пресс-марафона.

Одесса: В Одессе октябрь был богат на события. У нас обсуждали возможность досрочных выборов мэра, нового губернатора, как прошел Одесский литфест и что делал в нашем городе Том Круз.

Ноябрь

Украина: Рынок земли, а точнее его открытие, обсуждали в ноябре все. Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документом предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. Этот вопрос этот вопрос вызвал бурную общественную реакцию. Согласно опросам большинство украинцев выступают против продажи и спекуляций на тему земли. Дошло даже до митингов и противостояния с полицией.

Одесса: А в Одессе в это время общественность обсуждала, что делать с затонувшим на пляже «Дельфин» танкером. Судно «Delfi» 22 ноября село на мель. Эвакуировать членов экипажа удалось не сразу — они отказывались подавать сигнал SOS и покидать корабль. Сегодня судно продолжает лежать на волнорезе в районе пляжа «Дельфин». Одесситы уже считают его местной достопримечательностью.

Декабрь

Украина: Состоялась встреча в «нормандском формате». В Париже встретились президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии. Лидеры обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, в рамках саммита состоялись двусторонние переговоры Зеленского с Путиным. По итогам нормандской встречи, стороны подтвердили приверженность Минским соглашениям и договорились о полном прекращении огня на Донбассе уже к концу 2019 года. Разведение сил в трех новых пунктах должно осуществиться к концу марта 2020 года, а обмен пленными по формуле «всех на всех» должен пройти до конца 2019 года. Была также достигнута договоренность о расширении миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы она могла следить за режимом прекращения огня 24/7.

Проведение новой встречи в «нормандском формате» запланировано в течение четырех месяцев.

Одесса: Последний месяц года начался невесело. Одесса до сих пор переживает страшный пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкая, 25. Огонь в кратчайшие сроки распространился по учебному корпусу, отрезая выход студентам и преподавателям, осложняя работу спасателям. Известно о 16 погибших. Всего пострадало 30 человек. Пожар на Троицкой — это боль и горе не только для родных и близких погибших и пострадавших. Это трагедия для всей Одессы. Ведь это ЧП вскрыло многие застаревшие проблемы, и в то же время показало, какими на самом деле могут быть одесситы, когда приходит беда.

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Каким бы сложным или, напротив, удачным не был 2019 год, он постепенно сходит на нет. Теперь важно, что принесет нам год 2020-й. Ведь уже сейчас понятно — в следующем году произойдет немало знаковых событий, которые могут серьезно повлиять на наше будущее.

Выборы президента США, выход Великобритании из Евросоюза, Чемпионат Европы по футболу, Летние Олимпийские игры и даже покорение Марса. Главное — скучно точно не будет. А «Одесская жизнь» будет следить за этими событиями, чтобы рассказывать о них своим читателям. Оставайтесь с нами и в 2020 году!

Фото: aftershock.news

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