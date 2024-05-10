Герой с одной рукой: ветеран АТО не сдался и нашел себя в новом деле

Боевое ранение и пес Ондар

Василий пополнил ряды 34-го батальона теробороны «Батьківщина», сформированного в Кропивницком, 57-й отдельной мотопехотной бригады. Именно происходила ротация части, восстановление боеспособности, обучение молодых бойцов и ремонт техники. В конце мая батальон снова отправился под Горловку, сначала под Новгородское, а затем, с 15 июня, — под Зайцево. Василий Коваль служил водителем «Урала», доставляя боеприпасы на передовую.

Ветеран рассказал, что бои шли почти каждый день. Враг бил по украинским позициям из всех видов тяжелого вооружения и стрелкового оружия.

19 июля окопы 34-го батальона в очередной раз накрыло минометным огнем. Одним из горячих осколков солдату Василию Ковалю перебило левую руку. Тяжелораненых вынесли с поля боя и отправили в Харьков. К сожалению, хирургам не удалось спасти Василию руку.

— Через неделю интенсивной терапии меня доставили в Винницкий госпиталь, где я в течение трех месяцев проходил лечение и реабилитацию, — рассказал ветеран АТО, — Оттуда вернулся домой, где меня ждала единственная живая душа — кавказская овчарка Ондар. Пес после долгой разлуки встретил меня радостным лаем, бросался на плечи и пытался лизнуть лицо.

Личная жизнь не заладилась, и муж одинока. Дочь, выйдя замуж за грека, уехала, поэтому отец с ней и внуками общается только по скайпу.

Когда на душе кошки скребли

Василий начал учиться жить по-новому, работая одной рукой. Средства, полученные от государства за ранение и увечье, он потратил на проведение водопровода, строительство канализации и бани, поменял окна в старом доме. На остаток приобрел фотоаппарат, чтобы сохранить на пленке родную природу и жизнь поселка.

Когда на душе ветерана, как говорят, скребли кошки, «чесалась» потерянная на войне конечность, он находил утешение в общении со своей собакой. Четвероногий психотерапевт внимательно выслушивал хозяина. К сожалению, вскоре собака заболела и умерла. С тех пор мужчина остался один.

Я бы снова встал в строй

Пять лет назад Василий Коваль увлекся компьютерной диагностикой автомобилей. Новое хобби так пришлось ему по душе, что он приобрел необходимое оборудование. Пригодились знания, полученные на авиационном поприще. И теперь Василий мастерски выискивает неполадки в любом автомобиле.

Недавно ветеран получил от министра обороны Украины медаль-отличие «За тяжелое ранение». На что отреагировал как истинный патриот: «Спасибо за награду. Готов и в дальнейшем служить народу Украины!».

Только жалеет Василий, что не может стать в ряды защитников. Говорит, снова пошел бы воевать, даже зная, что будет искалечен или погибнет.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»