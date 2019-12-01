Генеральная уборка: как в холода легко избавиться от запаха краски?

Накануне новогодних праздников хозяйки нередко наводят полный марафет к жилище. Однако если нужно что-то подкрасить, то после окончания ремонта в квартире надолго остается устойчивый запах краски. Он вызывает головную боль и впитывается даже в мебельную обивку. Избавиться от него не так-то просто, но этот процесс можно ускорить.

Самый известный и распространенный способ – проветривание при полностью открытых окнах и балконных дверях. Но когда за окном зима, охлаждать квартиру не особо хочется.

Зато есть провернный способ: можно использовать древесный уголь. На сегодняшний день он считается одним из самых оптимальных средств для избавления от любых неприятных запахов, так как обладает прекрасными абсорбирующими свойствами.

Если вы не знаете, какой уголь приобрести, купите тот, что используют для мангала. Насыпьте его в небольшие емкости и расставьте по всей квартире. Он впитает в себя запах краски, который через несколько дней исчезнет полностью.

Фото: utro.tv

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