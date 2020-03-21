Где живет коронавирус и как его побороть?

Ежедневно сталкиваясь с бактериями, не от всех можно избавиться, просто помыв руки. Есть вещи, которые за день накапливают на себе очень много вредоносных микробов. Узнайте, какие предметы нужно тщательно дезинфицировать, чтобы поддерживать свое здоровье и иммунную систему в норме во время карантина.

Кнопка лифта. На обычной кнопке вызова лифта живет более тысячи разных видов бактерий. Нажимайте на кнопки лифта не руками, а ручкой или карандашом. Также старайтесь пользоваться не подушечками пальцев, а костяшками.

Банкоматы. Кнопки банкоматов считаются одним из главных рассадников бактерий и вирусов. Установите на смартфон бесконтактную платежную систему, чтобы как можно реже пользоваться банкоматами и картами. Если все-таки приходится снимать или класть наличные, надевайте перчатки. Перед тем как воспользоваться аппаратом, протрите его кнопки дезинфицирующим средством или салфеткой.

Смартфоны. Мобильный телефон также может быть переносчиком микробов, даже если им пользуетесь только вы. Дважды в день протирайте поверхность телефона спиртовыми салфетками, они убивают до 99% известных микробов.

Дверные ручки. Если кто-то кашлял или чихал, прикрываясь рукой, а потом открыл дверь, бактерии могли остаться на дверной ручке. Не беритесь за ручку двери голыми руками, пользуйтесь салфеткой. Также можно держаться за поручни в общественном транспорте.

Ключи. Считается, что на металлических поверхностях вирусы живут дольше всего. Из-за этого обычные ключи тоже становятся источником опасности, особенно во время вспышки вируса. Просто дезинфицируйте ключи спиртовым раствором один раз в день.

Обувь. Мыть обувь и тщательно за ней ухаживать необходимо ежедневно. Подошву рекомендуется промывать теплой мыльной водой, а за верхней частью ухаживать в соответствии с материалом, из которого она сделана.

Где и как долго живет коронавирус?

Ученые выяснили, что COVID-19 может оставаться жизнеспособным и заразным в воздухе в течение нескольких часов и на различных поверхностях вплоть до суток. Об этом сообщается в британском медицинском журнале «New England Journal of Medicine».

По данным ученых, в целом, новый коронавирус похож на вирус атипичной пневмонии SARS. Но Covid-19 «живет» на большинстве материалов примерно 72 часа. Лучше всего вирус себя «чувствует» на нержавеющей стали и пластике, где живет дольше, чем на меди и картоне. В воздухе коронавирус может жить примерно три часа. Это исследование лишний раз доказало, что Covid-19 передается воздушно-капельным путем. Итак, коронавирус живет:

на пластике – до 3-4 дней;

– до 3-4 дней; на стали – до 3-4 дней;

– до 3-4 дней; на картоне – до 24-х часов;

– до 24-х часов; на меди – до 4-х часов;

– до 4-х часов; в аэрозольной капле воздуха (в тумане, пыли, смоге) – до 3-х часов.

Фото: img.rg

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