Где в Одессе получить гинекологическую помощь вовремя карантина?

К нам в редакцию обратилась читательница Анастасия. Она пишет, что с начала марта в связи с карантином посетить гинеколога не представляется возможным. В связи с чем у Анастасии вопрос: ” Куда обратится за гинекологической помощью в период карантина?”.

В пресс-центре Департамента здравоохранения Одесского горсовета ответили на вопрос.

На сегодняшний день в женских консультациях работают только дежурные врачи по вопросам выписки больничных. Акушеры-гинекологи консультаций поддерживают постоянный телефонный контакт с беременными, состоящими на учете. При нарушении состояния здоровья беременная женщина должна позвонить своему врачу. В случае необходимости оказания медицинской помощи беременным она предоставляется в роддоме.

Кроме того, оказывается гинекологическая ургентная помощь.

То есть пока специальный режим работы для женских консультаций не сняли. По всем вопросам, касающимся состояния здоровья, рекомендовано обращаться в телефонном режиме к семейному врачу, с которым подписана декларация.

О том, когда можно будет посещать женские консультации в пресс центре горсовета ответить затрудняются. Все будет зависеть об эпидемиологической ситуации в городе.

Фото: cml2.zt.ua

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