Газовая рулетка: как сэкономить на коммуналке?

Очередной подарок к Новому году приготовили нам в правительстве. С 1 января в Украине будет действовать программа «Гарантированная цена на газ». А это означает, что уже сейчас каждый потребитель должен определиться, покупать голубое топливо по «страховой» цене или по рыночной. На чем остановить свой выбор и каким образом это может отразиться на наших платежках?

В чем суть программы?

Программа «Гарантированная цена на газ» разработана Кабинетом Министров на первый квартал нового года (с 1 января по 1 мая). Она даст возможность как обычным потребителям, так и тепловикам покупать голубое топливо по фиксированной («страховой») стоимости, независимо от колебаний цен на рынке.

На весь этот период правительство одобрило гарантированную цену на газ на уровне 6,961 грн. за кубометр с НДС. Однако в ней не учтены расходы на доставку и распределение голубого топлива, которые в каждой области рассчитываются отдельно. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в среднем тариф со страховой ценой будет составлять 8 грн. за кубометр (на 7% ниже прошлогодней).

Как «забронировать» цену?

Чтобы получать платежки за голубое топливо с фиксированной стоимостью, делать ничего не придется: со следующего года всех автоматически переведут на этот тариф, при этом меняться он не будет до конца отопительного сезона. Тем не менее программа «Гарантированная цена на газ» является добровольной и каждый потребитель может от нее отказаться (ведь все-таки тариф высокий) и платить по рыночной цене, если посчитает ее более выгодной для себя.

Какими будут рыночные цены, этого не знает никто, и как тут не ошибиться? С одной стороны, новый транзитный договор с «Газпромом» не заключен, а это может вызвать скачок цен до 12,9 грн. за кубометр с НДС и без транспортировки. С другой – если транзит удастся сохранить, то механизм «гарантированной цены» станет убыточным.

Да и в Европе (откуда мы получаем голубое топливо) прогнозируют теплую зиму и значительное увеличение поставок американского газа на европейский рынок, что может также значительно уменьшить цену.

Если решили сыграть ва-банк

По информации Минэкоэнерго, гарантированная цена будет действовать до конца отопительного сезона во всех регионах Украины. Поэтому в случае перехода на оплату по рыночной цене потребителю необходимо до 20 декабря обратиться с заявлением в региональную газоснабжающую компанию. Там предложат алгоритм выхода из программы для своих клиентов (каждая компания разработала свой механизм). Если вам отказались поменять тариф, вы можете поменять поставщика.

Обратите внимание: смена тарифа не требует от потребителя никакой дополнительной оплаты.

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Если рыночная цена в январе будет ниже, чем «страховая», потребитель не сможет от нее отказаться, ведь решение об отказе необходимо принять до 20 декабря. Так же не будет возможности вернуться к механизму «гарантированной цены», если от нее отказаться. Фактически это стоимость страхования от рисков до конца отопительного сезона. Именно поэтому потребителям и предлагается выбор: либо зафиксировать цену, либо довериться рынку.

Кому доступно предложение?

Предложением могут воспользоваться все бытовые потребители, включая должников и получателей субсидий, а также предприятия теплокоммунэнерго (то есть велика вероятность того, что газ для всех потребителей с центральным отоплением вскоре будет по 8 грн. за кубометр).

Цифра

2,817 млрд. долларов – долг российского «Газпрома» перед украинским «Нафтогазом», в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года.

Подготовила Виктория Сергеева

Фото: slavdelo.dn.ua

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