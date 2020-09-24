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Газ в сентябре для одесситов подорожал: сколько заплатим?

Газ в сентябре для одесситов подорожал: сколько заплатим?

С августа правительство отказалось от государственного регулирования цен на газ. Теперь его стоимость для потребителя устанавливают предприятия-поставщики. А значит — в разных населенных пунктах и у разных поставщиков цены отличаются. Сколько одесситы заплатят за газ, потребленный в сентябре?

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Тарифы растут

По мере приближения отопительного сезона растет стоимость газа на европейских газовых хабах. Такая тенденция наблюдается ежегодно.

Государственная газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» в сентябре 2020 года установила цену на природный газ для своих бытовых потребителей на уровне 4,70 грн./куб. м с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки). Повышение составило 45%.

В свою очередь пересчитали цены и региональные газовые компании. Так, ООО «Одессагаз-Поставка», снабжающее голубым топливом Одесский регион, установило цену для бытовых потребителей в сентябре на уровне 5,50 грн./ куб. м с НДС. Кроме расходов на покупку газа, не забываем и о расходах на услугу доставки, которая оплачивается по счету АО «Одессагаз».

Где узнать об оплате?

Узнать о начислениях за потребленный газ и получить ответы на другие вопросы можно:

по телефону контакт-центра ООО «Одессагаз-Поставка»: (0-800) 20-10-04 (звонки бесплатные);

в отделах обращения граждан по адресам:

  • ул. Приморская, 47/1
  • ул. Добровольского, 92
  • ул. Преображенская, 37 (ул. Новосельского, 103)
  • проспект Шевченко, 15/3
  • Фонтанская дорога, 67
  • ул. Святослава Рихтера, 148-а

зарегистрировавшись в личном кабинете потребителя на веб-сайте предприятия: gazpostach.od.ua.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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