Газ в сентябре для одесситов подорожал: сколько заплатим?

С августа правительство отказалось от государственного регулирования цен на газ. Теперь его стоимость для потребителя устанавливают предприятия-поставщики. А значит — в разных населенных пунктах и у разных поставщиков цены отличаются. Сколько одесситы заплатят за газ, потребленный в сентябре?

Тарифы растут

По мере приближения отопительного сезона растет стоимость газа на европейских газовых хабах. Такая тенденция наблюдается ежегодно.

Государственная газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» в сентябре 2020 года установила цену на природный газ для своих бытовых потребителей на уровне 4,70 грн./куб. м с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки). Повышение составило 45%.

В свою очередь пересчитали цены и региональные газовые компании. Так, ООО «Одессагаз-Поставка», снабжающее голубым топливом Одесский регион, установило цену для бытовых потребителей в сентябре на уровне 5,50 грн./ куб. м с НДС. Кроме расходов на покупку газа, не забываем и о расходах на услугу доставки, которая оплачивается по счету АО «Одессагаз».

Где узнать об оплате?

Узнать о начислениях за потребленный газ и получить ответы на другие вопросы можно:

• по телефону контакт-центра ООО «Одессагаз-Поставка»: (0-800) 20-10-04 (звонки бесплатные);

• в отделах обращения граждан по адресам:

ул. Приморская, 47/1

ул. Добровольского, 92

ул. Преображенская, 37 (ул. Новосельского, 103)

проспект Шевченко, 15/3

Фонтанская дорога, 67

ул. Святослава Рихтера, 148-а

• зарегистрировавшись в личном кабинете потребителя на веб-сайте предприятия: gazpostach.od.ua.