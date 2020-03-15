Газ по страховой цене: можно ли вернуть деньги?

Цены на газ в январе 2020 года оказались ниже прогнозируемых. Поэтому потребителям, которые закупили газ по страховой цене, вернут переплату в конце отопительного сезона.

По словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, цена голубого топлива на январь оказалась ниже цены, которая была по акции «Газовый запас».

Напомним, что программа «Газовый запас» позволяла бытовым потребителям заранее приобрести необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона. На этих условиях потребитель мог закупить до 25 тыс. куб. м газа до 25 сентября. В Одесской области — по фиксированной цене 5995,53 грн. При этом отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках программы составляла 5,50 грн. за куб. м (без НДС и учета стоимости доставки и надбавки поставщика).

Потребителям, которые воспользовались акцией, сделают перерасчет, но переплату вернут только по окончании отопительного сезона. А пока они получат платежки, как и все остальные.

– К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное – вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цен, – заявил Коболев.

Также чиновник анонсировал изменения для украинцев с 1 мая текущего года. По его словам, потребители смогут сами выбрать для себя более выгодные предложения среди нескольких поставщиков газа.

Как сейчас рассчитывают стоимость газа?

Новая методика расчета цены газа определяется биржевыми торгами (с 1 по 22 число месяца). Компания НАК «Нафтогаз Украины» будет сообщать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней, после 22 числа. То есть, цена газа для населения будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона.

Напомним, тарифы на газ отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение (доставку), который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также на цену в регионе влияет наценка, которую устанавливает каждый облгаз самостоятельно.

Фото: 112.ua

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