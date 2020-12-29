Гарантии РСУ, Или почему нам доверяют

От основателя и руководителя компании РСУ Нимана И.М.

ЗНАКОМСТВО

Привет, друзья!

Меня зовут Игорь Ниман!

В третьем поколении инженер-строитель.

Я, движим главной амбицией – сформировать правильный подход к культуре в строительстве и ремонте частного сегмента.

С 2016 года я и моя команда доказываем и опровергаем три мифа:

Ремонт – всегда головная боль, или как говорил Михаил Жванецкий «Ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить» Рабочие пьют, прорабы лгут, дизайн и чертежи невозможно воплотить в жизнь. Скидка в виде синдрома аллергии на строительные бутики прилагается. Стоимость и сроки «растут» и это невозможно предсказать.

У нас получилось сломать эти фундаментальные стереотипы!

Люди, заходя в офис, обычно спрашивают:

«Так, а во сколько мне выльется готовый ремонт?»

«Рабочие и прорабы берутся назвать бюджет на работы, а материалы то, «во сколько обойдутся?».

Дизайнер считает смету на создание дизайн-проекта. Но ведь Заказчик волнуется совсем за другое – он хочет быть уверенным до начала всего ремонта, что ему точно хватит денег и не придется брать взаймы или откладывать покупку техники “на потом”, и что ремонт не растянется по срокам!

Мы, в РСУ, сделали сервис специально для Вас — людей, которые не хотят прогнозировать хватит ли денег, а будут точно в этом уверены!

Вы поэтапно оплачиваете итоговую стоимость, обозначенную в договоре, и въезжаете в свою квартиру в прописанный срок.

Мой многолетний опыт и глубокий аудит смет по многим воплощенным проектам показал, что, зная габариты здания и его фактическое состояние, можно с точностью оценить затраты на работы. А имея отработанные контракты с импортёрами, правильные интеграции с поставщиками материалов, можно предвидеть точную стоимость самого ремонта еще до его начала.

Моя миссия-мечта – оставить «евро ремонты» в далёком прошлом. В 21 веке – мы должны делать просто/Доступно/Качественно!

Мы работаем именно так, чтобы процесс ремонта прошёл для Вас незаметно – ремонт в один щелчок! Да! Именно так – легко и просто!

Компания РСУ – компания цифр, точных расчётов и прогнозируемого результата, а не про пустые обещания и эфемерное «будет классно».

Сегодня, наша компания – это служба «одного окна», сервис авторского строительства и ремонта квартир, с адаптивным дизайном!

А также предлагаем эксклюзивы для самых требовательных клиентов.

Ремонтно-Строительное Управление «РСУ» выстроено для того, чтобы вы могли сделать ремонт, не делая ремонт! Все процессы проходят без вашего обязательного участия, под надзором технического инженера и «online кабинета ремонта». К слову, наш девиз «Не отвлекаясь от любимых занятий».

Вы просто выбираете одно из разработанных пакетных решений, передаёте нам ключи, а уже через 70 дней мы отдаём Вам полностью готовую квартиру.

C ЧЕГО ВСË НАЧИНАЕТСЯ?

Для своих клиентов мы создали красивые и стильные Шоу-Румы в центре Киева и Одессы. Вкусный кофе, утонченные флорентийские ароматы и музыка создают уютную атмосферу и крутую айдентику для наших гостей. У каждого клиента есть возможность ознакомиться с отделочными материалами, поехать на любой действующий объект и убедиться в качестве работ и материалов.

Сейчас, уже разработано ПО под систему VR. Надев очки виртуальной реальности, можно прогуляться по готовой квартире, визуально оценив отличия между пакетами и многое другое.

Ну, любим мы юморить! Всё-таки корни Одесские))

Во всех офисах РСУ изображен герой «Монополии», символизируя правильное сочетание логики и финансов.

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

Фиксируем стоимость и срок ремонта.

В договоре прописаны все возможные «моменты», а также штрафные санкции.

Стоимость и сроки всего ремонта известны заранее и не меняются в процессе всех строительных работ.

Цена может поменяться лишь в том случае, когда клиент делает замену материалов, к примеру ламинат на паркет.

ПОДКЛЮЧАЕМ «Online кабинет»

Говорить об этом можно долго, но по-простому:

Никаких Вайбер и Воцап переписок, всё упорядочено и собрано в едином месте – Вашем Личном Online Кабинете.

Вся история согласования чертежей, смет (бюджетов), видео и фотоотчетов – как на ладони.

Вы можете скачать программу для своего гаджета либо использовать её в web версии.

Это ваш верный друг и помощник по контролю ремонтно-строительных процессов 24/7.

При любом обновлении, будь то чертёж, визуализация или просто документ, клиент получает уведомление по СМС и письма на mail.

Не успеете опомниться, как Вам закончат ремонт, а все технические данные и чертежи останутся упакованными в вашем Личном Кабинете!

OnLine кабинет – это та прозрачность, о которой сегодня все «кричат», но ничего кроме вечно растущих смет, предоставить не могут.

СОПЕРНИЧЕСТВО

Мы задали хороший темп для других, схожих компаний. Сегодня, практически каждая «ремонтная» компания, считает своим долгом «слепить» 3 пакетных решения (не один и не два) а три, и они обязательно будут иметь такой же смысловой и текстовой набор позиций как в пакетах «Ремонтомания». Но первый шаг в будущее сделали мы!

Сегодня, даже именитые строительные компании берут за основу пакетные решения «Ремонтомания». Увы, но многие из таких компаний «копирок», задекларировать ничего кроме пустых слов не могут. Большая часть из них закрывается в первые 5-7 месяцев.

Почему так происходит? Всё просто!

«Жизнь – как собачья упряжка, только у первой собаки изменяется пейзаж, а все последующие видят только зад впереди бегущей»… так и в бизнесе, кто первый – тому и открываются горизонты.

У нас много завистников. И мне искренне кажется, что это хорошо!

Не побоюсь этих слов, но мы являемся инновационной и прогрессивной компанией! Мы создаём новое, не так как у всех! Таких копируют, на таких ссылаются.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Чтоб умно поступать — одного ума мало (Достоевский Ф.М.)

Мне повезло. Меня окружают настоящие, преданные фанаты своего дела.

Все сотрудники относятся к Вашему проекту так же ответственно – как и вы к выбору подрядчика!

Отдельно, хотел поблагодарить руководителя одесского филиала Заварзина Станислава Витальевича и руководителя киевского филиала Бабиенко Андрея Анатольевича.

Благодарность коммерческому директору Полищуку Александру Валерьевичу.

Вы мой оплот и вдохновение! С Вами я уверен на 100%, что клиенты компании РСУ в надёжных руках!

Благодарю за отличные показатели в развитии компании в 2020 году, весомый вклад в продвижение, личную эффективность каждого из Вас, преданность и самоотдачу в работе!

В новом 2021 году Хочу пожелать всем нам, непоколебимой веры в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Новых высот в бизнесе и семейном зодчестве!

Источник: https://rsu.company/