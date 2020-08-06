Фото, живопись, портреты: куда в Одессе пойти на выставку?

Лето — это не только отлична пора для того, чтобы проводить время на пляже. Окунитесь в мир искусства и посетите самые интересные выставки в Одессе уже сегодня.

Галерея «Artodessa»

До 16 августа — выставка живописных работ Георгия Делиева «Гармония дурака»

Где: улица Преображенская, 24, Летний театр

Телефон: (097) 235-08-94

Время работы: с 13.00 до 20.00, без выходных

Вход свободный

Дом-музей имени Н.К. Рериха

До 20 августа — выставки живописи Владимира Наталушко «Цвета лета».

Где: улица Большая Арнаутская, 47

Телефон: 715-58-58

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник

Вход свободный

Музей современного искусства

До 23 августа — выставка киевского художника Федора Тетянича «Безмежжя Я».

Где: улица Леонтовича, 5;

Телефон: 759-10-18.

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Стоимость билетов — 50 гривен.

Художественный музей

До 24 августа — выставочный проект Юрия Сивирина «Чорне дзеркало».

Где: улица Софиевская, 5а

Телефон: 723-72-87

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

Стоимость билетов — 80 гривен.

Литературный музей

До 25 августа — выставка современного украинского портрета «Обличчя».

Где: улица Ланжероновская, 2

Телефон: 722-33-70

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Стоимость билетов — 50 гривен

Музей имени К. Г. Паустовского

До 11 сентября — фотовыставка «На Ланжероні…на Чорноморській вулиці».

До 30 сентября — выставка старых вещей и антиквариата «Сокровища» с чердака».

Где: улица Черноморская, 6

Телефон: 731-45-97

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — понедельник.

Стоимость билетов — 50 гривен.

Будьте внимательны!

Во время посещения музеев и выставочных залов не забывайте использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), а также соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метров.

Фото с выставки Георгия Делиева «Гармония дурака»: Времена