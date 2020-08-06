Фото, живопись, портреты: куда в Одессе пойти на выставку?

Лето — это не только отлична пора для того, чтобы проводить время на пляже. Окунитесь в мир искусства и посетите самые интересные выставки в Одессе уже сегодня.
Галерея «Artodessa»
До 16 августа — выставка живописных работ Георгия Делиева «Гармония дурака»
Где: улица Преображенская, 24, Летний театр
Телефон: (097) 235-08-94
Время работы: с 13.00 до 20.00, без выходных
Вход свободный
Дом-музей имени Н.К. Рериха
До 20 августа — выставки живописи Владимира Наталушко «Цвета лета».
Где: улица Большая Арнаутская, 47
Телефон: 715-58-58
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник
Вход свободный
Музей современного искусства
До 23 августа — выставка киевского художника Федора Тетянича «Безмежжя Я».
Где: улица Леонтовича, 5;
Телефон: 759-10-18.
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Стоимость билетов — 50 гривен.
Художественный музей
До 24 августа — выставочный проект Юрия Сивирина «Чорне дзеркало».
Где: улица Софиевская, 5а
Телефон: 723-72-87
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.
Стоимость билетов — 80 гривен.
Литературный музей
До 25 августа — выставка современного украинского портрета «Обличчя».
Где: улица Ланжероновская, 2
Телефон: 722-33-70
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Стоимость билетов — 50 гривен
Музей имени К. Г. Паустовского
До 11 сентября — фотовыставка «На Ланжероні…на Чорноморській вулиці».
До 30 сентября — выставка старых вещей и антиквариата «Сокровища» с чердака».
Где: улица Черноморская, 6
Телефон: 731-45-97
Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — понедельник.
Стоимость билетов — 50 гривен.
Будьте внимательны!
Во время посещения музеев и выставочных залов не забывайте использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), а также соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метров.
Фото с выставки Георгия Делиева «Гармония дурака»: Времена