Formula SAE: как команда одесских студентов создала машину для чемпионата мира

Formula SAE — это крупнейшие международные студенческие инженерные соревнования, организованные по инициативе сообщества автомобильных инженеров Великобритании. Впервые их провели в 1978 году. И с тех пор эти соревнования стали очень популярными. Ведь это возможность выявить наиболее талантливых, способных неординарно мыслить разработчиков и инженеров.

Все началось с Формулы 1

— Я был фанатом Формулы 1, — рассказывает старший преподаватель кафедры динамики машин и механической инженерии Вадим Хамрай. — И когда увидел в Германии, в Магдебурге, команду, которая принимает участие в самых масштабных в мире соревнованиях на построенных студентами машинах, загорелся идеей создать такую же в Одессе, в политехе. Это был 2011 год. Наша команда «Формула студент» стала первой в Украине. Тогда казалось, все просто, и буквально завтра созданная нами машина поедет. Но только в 2012-м появилась первая машина, которая никак не хотела ездить. Нормальный автомобиль мы сделали в 2013 году и отправились на этап кубка мира в Венгрию.

Вадим Хамрай прошел в команде путь от капитана до куратора. Ему очень нравится азарт, с которым ребята претворяют в жизнь свои идеи. Он сразу определяет среди студентов тех, кто занимается изобретательством: четко мыслят, хорошо формулируют свою точку зрения, не боятся самых серьезных задач.

— «Формула студент» отличается от любых практик тем, что здесь весь путь от идеи до ее реализации студент проходит сам и с командой, — продолжает Вадим Хамрай. — Делает эскизы, готовит техническое задание, ищет материалы, договаривается со спонсорами, распределяет обязанности, решает проблемные ситуации. То есть с самого начала получает отличный опыт проектного менеджера. Лично мне он очень пригодился, когда после окончания учебы я занялся масштабными проектами.

Вадим Хамрай помогал организовывать команду «Формула студент» в Вильнюсе. Проректор Киевского политеха имени Сикорского, где на фестивале представляли свои работы одесситы, Виталий Пасечник в 2014 году приезжал в Одессу, чтобы изучить накопленный опыт и создать команду «Формула студент» в своем вузе. Их команда стала второй в Украине.

«Делать свое, не хуже зарубежного»

Студент 5-го курса института цифровых технологий, дизайна и транспорта Михаил Яковлев в команде с начала своего студенчества. Сейчас — капитан. И постройка автомобиля, и подготовка документов, и переговоры со спонсорами — все на нем.

— Хочется побольше узнать о технике, глубже изучить естественные науки, — говорит Михаил. — Планирую поработать, посмотреть, что нужно стране, поступить в зарубежный вуз, чтобы подучиться, а потом вернуться домой и делать что-то свое, не хуже зарубежного.

Замкапитана Влад Тавожнянский — переселенец из Херсона. Занимается станочным делом. Свой ленточно-шлифовальный станок разрабатывал полгода.

— Быстрая и качественная работа с металлом, композитными материалами сегодня востребована везде, — считает Влад. — Как и универсальность, простота эксплуатации станков, которые позволяют выполнять как можно больше операций. Именно это и легло в основу моей разработки ленточно-шлифовального станка. Сейчас занимаюсь созданием измерительного прибора. Смотрю в интернете, какие разработки больше всего нужны, и начинаю думать в этом направлении.

Как работает студенческий «завод»?

Заведующий кафедрой динамики машин и механической инженерии Александр Лимаренко справедливо считает команду «Формула студент» копией небольшого машиностроительного завода. Это передовая технического прогресса. Именно поэтому студенческие соревнования Formula SAE настолько популярны и вызывают пристальный интерес.

— Новинки машиностроения находят применение в самых разных отраслях, — говорит Александр Михайлович. — Мы совместно с кафедрой травматологии Одесского медуниверситета помогали делать приспособление для лечения переломов стоп, участвовали в проведении расчетов зубных протезов, разработке облегченных весов для взвешивания грузовых авто, парогенератора для атомной подлодки, силоизмерительных датчиков для атомных станций. Студенты получают опыт и отрабатывают навыки, без которых не обойтись на этапе послевоенного восстановления, когда предстоит решать очень сложные комплексные задачи.

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На мой взгляд, ребятам очень важно не терять связь с международным сообществом студентов-изобретателей, не терять мотивацию к дальнейшему совершенствованию. Но два года назад команду не пустили на соревнования в Голландию, год назад — в Германию. Сейчас под вопросом поездка в Польшу. Хотя закон не запрещает выезд студентов, которым нет еще 25 лет, за рубеж. Надеемся, что власти помогут команде Одесской политехники не пропустить этап в Польше. Это престиж страны, которая продолжает бороться за победу в войне, и при этом стремится не отставать в техническом прогрессе.