Фильм «Гараж»: что осталось за кадром

Комедии Эльдара Рязанова давно стали классикой и вошли в золотой фонд кино. Эти фильмы не устарели до сих пор именно потому, что, несмотря на легкий сюжет, они затрагивают серьезные вопросы, касающиеся человеческих взаимоотношений. Одним из таких фильмов была трагикомедия «Гараж», которой в этом году исполняется 40 лет.

Идею подбросила сама жизнь

Идея написать сценарий фильма о заседании гаражного кооператива пришла в голову Рязанову после того, как он побывал на подобном собрании сотрудников «Мосфильма». Режиссер был до глубины души поражен тем, что происходило на его глазах. Хорошие знакомые и друзья, словно сняли маски: они продемонстрировали равнодушие, трусость и полное отсутствие совести. Правда, и сам Рязанов на рожон не полез и предпочел промолчать, когда исключали «лишних» автовладельцев. Но за это он «отомстил» себе в фильме, лишив своего героя-соню гаража.

Вернувшись с собрания, Рязанов позвонил Эмилю Брагинскому, который незадолго до этого принимал участие в собрании жилищного кооператива. Вместе они решили написать сценарий фильма. Работали по своим давним правилам: фамилии в титрах размещали по алфавиту, гонорар делили поровну, а если одному из соавторов что-то не нравилось, меняли без сожалений.

Готовый сценарий нужно было утвердить в Госкино, иначе разрешение на постановку фильма было не получить. Авторы понимали, что многое из того, о чем они написали, просто не выпустят на экран. Поэтому многие реплики героев они в сценарий не включили, в расчете, что Рязанов сделает это во время съемок, в обход цензуры. Так и получилось. Кстати, то, что зрители потом усмотрели в фильме, авторам даже в голову не приходило — никакого второго смысла они в содержание фильма не вкладывали, кроме несправедливого отношения к пайщикам на таких вот кооперативных собраниях.

Сценарий писали под актеров

Когда сценарий утвердили, Рязанов стал подбирать актеров. С самого начала он знал, кого хочет видеть в ключевых ролях — под этих актеров фактически и писался сценарий. Однако, как обычно бывает, не все задуманное удалось претворить в жизнь. Особая трудность заключалась еще и в том, что режиссер хотел собрать на площадке только самых известных актеров, а они были плотно заняты в театрах. Тогда Рязанов решил снимать фильм в самые сжатые сроки — в авральном режиме, без выходных.

И режиссер отправился по театрам «отпрашивать» актеров. Он задействовал дружеские связи и обаяние, клятвенно обещая, что съемки продлятся не больше месяца. Чтобы заполучить Лию Ахеджакову, без которой он вообще не представлял фильм, ему пришлось договариваться с Галиной Волчек, Ию Саввину с трудом отпустил Олег Ефремов, а Светлану Немоляеву режиссер «отбил» у Андрея Гончарова.

На роль заместителя председателя кооператива Рязанов прочил Александра Ширвиндта, однако договориться с Валентином Плучеком ему не удалось. И тогда Лия Ахеджакова подала идею: в соседнем павильоне снимают фильм, в котором играет Валентин Гафт, возможно, он не откажется помочь коллегам. Гафт действительно согласился, и это изменило его судьбу. На площадке он познакомился с Ольгой Остроумовой, которая ему очень понравилась. Однако в то время они оба были несвободны, поэтому пожениться им удалось только спустя 17 лет.

Мягкого «лишили» голоса

Снимали фильм, как спектакль, — в хронологическом порядке, наплевав на все киношные правила. Это позволило соблюсти все обещанные сроки и уложиться в 24 рабочих дня. Чтобы сэкономить время, снимали тремя камерами одновременно, с трех ракурсов. Никто из актеров не знал, кто в тот или иной момент может оказаться в кадре, поэтому выкладывались полностью и все время находились в образе. Кроме того, поддерживал напряжение сам Рязанов: тем, кто испортит кадр, он обещал, что они лишатся реплики — режиссер отдаст ее другому. А так как творческие натуры к дисциплине обычно не склонны, Рязанову приходилось поддерживать порядок жесткой рукой.

В начале съемок режиссер припомнил Мягкову его замечание по поводу стихов «У природы нет плохой погоды», которые написал сам, выдав за творчество одного из английских поэтов. Мягков тогда посоветовал ему поискать что-то более лиричное, и Рязанов, припомнив ему это замечание, оставил его «гаражного» героя без единой реплики. Правда, чтобы подсластить пилюлю, на роль директора рынка Рязанов пригласил его жену Анастасию Вознесенскую, зная, что расставаться супруги не любят и всегда рады поработать вместе.

Рязанов не терпел, когда во время работы актеры позволяли себе «расслабиться» спиртным, особенно, когда поджимали сроки. Как-то мужская часть коллектива в неурочное время слишком активно «сняла напряжение» коньяком, и Рязанов пришел в ярость. Он схватил за грудки Георгия Буркова, приподнял его и, высказав в непечатных выражениях все, что о нем думает, отшвырнул от себя. Наутро режиссер проснулся с высокой температурой, которая обычно поднималась у него на нервной почве. После нескольких таких случаев актеры старались вести себя безукоризненно.

Брежнев спас фильм

Когда «Гараж» сдавали в Госкино, Рязанов даже не надеялся, что его примут. Однако как раз накануне сдачи фильма Брежнев потребовал беспощадно критиковать общественные недостатки, и фильм был принят. Правда, в центральных кинотеатрах его не показывали. Как объяснил один из директоров, в свое время «идеологический босс» Суслов увидел афишу фильма «Человек ниоткуда», где был изображен Сергей Юрский в образе дикаря. Он потребовал, чтобы это «безобразие» сняли с проката. И, памятуя об этом, фильмом «Гараж» решили не рисковать.

Фото: кадр из фильма “Гараж”