Фермеры смогут выращивать мидии и креветки

В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины разработали проект, который позволит сдавать в аренду участки Черного моря для разведения марикультуры (водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих).

Интересно, что заниматься таким видом деятельности можно еще с 2013 года, когда вступил в силу закон Украины «Об аквакультуре». Но для практического старта проекта Госрыбагентство еще разрабатывает дополнительные нормативные документы, которые сейчас согласовываются с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Если правительство одобрит все условия, скоро любой желающий сможет разводить и выращивать морские культуры в акватории Черного моря.

Фото: agroreview.com