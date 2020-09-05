Джордж Зонтаг: как американский пират стал одесситом

Одесса — город интернациональный, и его строили выходцы из самых разных стран мира. Сюда стремились аристократы и авантюристы, архитекторы и негоцианты. Среди тех, кто прославил наш город, был и Джордж Зонтаг. Немец по национальности, он родился в Америке, служил на флоте, но, став одесситом, сумел написать свою страницу в истории города.

Поселился в Одессе благодаря Ришелье

Джордж Зонтаг был сыном немецкого дворянина, который служил во французской армии и со временем осел в Америке. Родился он в Филадельфии, а после обучения морскому ремеслу стал офицером флота США. Зонтаг много путешествовал, и в 1810 году побывал в Одессе.

Губернатором Новороссийского края в то время был герцог Ришелье, который выступал за налаживание торговых связей с Соединенными Штатами. Зонтага здесь приняли очень хорошо, и то ли по предложению герцога, то ли по своей инициативе, но он остался в Одессе и прожил здесь всю жизнь.

Имя американского моряка переиначили на российский лад, и он стал Егором Васильевичем. Он поступил на службу во флот, затем перешел в конно-егерский полк, участвовал во многих заграничных походах русской армии. Зонтаг не раз отличался в боях, был награжден серебряными медалями за участие в войне 1812 года и взятие Парижа. Кроме того, его заслуги были отмечены орденом Святой Анны и орденом Святого Владимира. Считается, что во время военных походов Егор Зонтаг познакомился с будущим наместником Бессарабии графом Михаилом Воронцовым, который стал покровительствовать ему.

Пиратом стал поневоле

Прожив несколько лет в Одессе, Зонтаг взял двухлетний отпуск, чтобы побывать на родине, в Филадельфии. Однако из-за политической ситуации и бюрократических проволочек он очень долго не мог получить нужные для путешествия бумаги. Наплевав на официальную волокиту, Зонтаг нашел радикальный выход из положения. Он узнал, что в порту французского города Нанта стоит пиратское судно, отправился туда и, не торгуясь, купил корабль.

В то время Америка находилась в конфронтации с Англией, и русский американец Зонтаг решил с англичанами не церемониться. Тем более что у его корабля было разрешение на каперство, то есть он имел право грабить и топить корабли противника — англичан. Он не преминул воспользоваться такой привилегией, и многие британские корабли, которые попались ему во время плавания по Атлантическому океану, оказались на дне.

Зонтаг уже предвкушал, как сойдет на родной филадельфийский берег, когда случилось непредвиденное — команда подняла бунт. Судя по всему, пираты совершили столько преступлений, что боялись оказаться в руках американских властей. Зонтагу пришлось выполнить их требования и направить судно в Латинскую Америку. Однако бунт с рук пиратам все же не сошел: Зонтаг подал на них в суд и выиграл тяжбу.

Но и на этот раз в родную Филадельфию американец не попал. Чтобы вернуться в Одессу, ему пришлось обращаться в российское консульство, которое находилось в Рио-де-Жанейро. Консул помог Зонтагу продать пиратский корабль и замять каперство, которое хоть и было вынужденным и кратковременным, но все же официально не одобрялось. В конце концов, в 1816 году Егор Зонтаг снова поступил на службу в Черноморский флот и стал капитаном судна «Утеха». Рассказывают, что когда Пушкина сослали в Одессу, Зонтаг катал поэта на своем корабле и даже нелегально возил в Николаев.

Руководил портом и боролся с чумой

Когда губернатором Новороссийского края стал Михаил Воронцов, Зонтаг быстро двинулся по карьерной лестнице. В чине капитан-лейтенанта он служил командиром одесского карантинного порта, затем стал инспектором портового карантина, чиновником по особым поручениям при губернаторе и даже почти полгода в 1831 году был одесским градоначальником. Во время эпидемии чумы Зонтаг участвовал в ликвидации последствий чумных эпидемий и был награжден золотой медалью «За прекращение чумы в Одессе». Воронцов, который очень ценил Зонтага, выхлопотал для него чин действительного статского советника, который соответствовал званию генерала.

В отличие от тех, кто делал карьеру с помощью денег и связей, Зонтаг действительно разбирался в том деле, которым занимался. Однажды судно «Успех» во время шторма прочно село на мель неподалеку от Одессы. В кабинет к начальнику порта пригласили всех, кто мог помочь снять судно с мели. Однако найти способ решения проблемы не удавалось, а советы были один хуже другого. Тем временем погода все ухудшалась, и экипажу грозила вполне реальная гибель. Тогда Зонтаг решил действовать лично. Он сумел добраться до корабля, стал к штурвалу и снял судно с мели. Ему удалось «уложить» корабль на бок, провести его над камнями и привести в порт.

Также Зонтаг многое сделал и для культурной жизни Одессы. К примеру, в археологическом музее благодаря Зонтагу появились новые ценные экспонаты, которые он буквально спас от уничтожения. Когда в порту одно из зарубежных судов сбросило балласт, Егор Васильевич обнаружил в груде камней древнегреческие рукописи, которые и передал в музей. Их там можно увидеть и сегодня.

Зонтаг был женат на Анне Юшковой, племяннице Василия Жуковского и известной детской писательнице. Он помогал жене в писательском труде, редактировал тексты и даже придумывал сюжеты для ее новых произведений. Кроме того, он собрал единственную в городе библиотеку американской литературы.

Умер Егор Зонтаг в Одессе в 1841 году, после двух лет болезни, и был похоронен на Первом христианском кладбище. Его могила была уничтожена в 1930-е годы.

«Белые рабы» Зонтага удивили американца

За городом у Зонтага был хутор, который в честь своего корабля он назвал «Утехой». Там трудились крепостные, которые разводили животных и выращивали пшеницу. Когда к Зонтагу в гости приехал американский дипломат, он был поражен самим фактом существования белых рабов у американца, «отец которого был солдатом революции и сражался за великий принцип «все люди рождены свободными и равными».

Фото: КП