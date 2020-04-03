Дверь начинается с фурнитуры

Покупая новую дверь, входную или межкомнатную, мы больше всего внимания уделяем полотну, из которого она изготовлена, его прочности, цвету, фактуре. Хочется, чтобы дверь подходила к интерьеру дома и была приятным акцентом в нашем жилище. Но без качественной дверной фурнитуры дверь не будет приносить ни пользы, ни эстетического удовольствия.

Двери, которые постоянно скрипят, неплотно прилегают к дверной коробке, вечно заедающий замок или ручка, которая болтается – все это способно обесценить даже самую качественную и дорогую дверь. К тому же, это резко сократит срок её службы.

Дверная фурнитура – это аксессуары которые дополняют конструкцию, улучшают внешний вид и функциональные возможности дверного полотна.

Главные требования к дверной фурнитуре:

быть функциональной и обеспечивать прочность и надежность двери;

быть легкой в использовании;

соответствовать дизайну квартиры или дома.

Замки

Зачем нужны замки? Прежде всего, чтобы защитить свое жилище от незваных гостей. Качественный и надежный замок дает нам возможность спокойно спать и не думать, что его кто-то взломает.

Также в продаже есть всевозможные защитные аксессуары: бронепластины, задвижки, броненакладки для цилиндра.

Если вас беспокоит безопасность вашей семьи, обратитесь в интернет-магазин дверной фурнитуры и вам подскажут, как сделать свой дом неприступной крепостью.

Ручки

К покупке дверных ручек нужно отнестись со всей ответственностью, ведь на них в первую очередь обращается внимание. Ручка должна не только идеально подходить к двери, но еще и вписываться в дизайн комнаты. Важно учесть цветовую гамму мебели, обоев, штор.

Не стоит забывать и о качестве ручки. Этот аксессуар может быть цельным или полым. Наиболее популярны ручки из латуни, нержавеющей стали и цинкового сплава Zamak.

Аксессуары из латуни приятно держать в руках, они не холодные. Этот материал отлично удерживает любые покрытия.

Ручки из нержавеющей стали не окисляются и не меняют свой цвет. Они будут служить вам верой и правдой долгие годы.

Качество цинкового сплава Zamak напрямую зависит от процентного состава в нем меди. Чем ее больше, тем добротнее и качественнее будут ручки.

Петли

С помощью петли соединяется дверное полотно и коробка. Этот механизм открывает и закрывает наши двери. От качества петли зависит срок службы дверей.

Дверные петли бывают разъемными и неразъемными. Первые легко устанавливаются. Чтобы снять с них дверь, их не нужно раскручивать, да и стоят они дешевле.

Неразъемные петли придется раскручивать, но они надежнее держат дверь.

Если вы любите часто менять мебель местами (делать перестановки), лучше отдать предпочтение разъемным петлям.

Петли тоже изготавливаются из разных материалов. Но самыми прочными и долговечными считаются латунные. И еще, обязательно цвет петель должен совпадать с цветом ручек.

Выбирая фурнитуру, помните, что она – важная составляющая любой двери.

По материалам: Ultradom.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!