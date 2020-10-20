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Две истории из жизни Одесского музея: труба в нокауте и прогулка по крыше

Две истории из жизни Одесского музея: труба в нокауте и прогулка по крыше

Сразу две истории, связанные с приобщением к искусству (как в прямом, так и в переносном смысле) рассказали в Одесском художественном музее.

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Так, заместитель директора Худмузея по развитию Александра Ковальчук поведала на своей странице в Facebook о случае, недавно зафиксированном на камеру: молодой человек в непонятной ярости отправил в нокаут ливневую трубу со здания музея.

«Музей нужен горожанам. В разных ситуациях. Вот идешь такой по отремонтированному бульвару Жванецкого. Цветы цветут, коты бегают, люди гуляют по новой гранитной плитке. И тут смотришь на портовые элеваторы, и злость берет! Там же был прекрасный вид на море, в теперь элеваторы! Ярость! Негодование! Ощущение несправедливости и беспомощности… Какое счастье, что всегда можно отправить в нокаут ливневую трубу со здания музея! И сразу — день засверкал! Дзен, покой и баланс», — саркастически комментирует видео Александра Ковальчук.

«Лишний пример того, как народ тянется к искусству, причем обеими руками. Поломал трубу не где-нибудь, а на здании Художественного музея», — пишут одесситы.

Посмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

А уже через несколько дней после яростной борьбы с трубой в музее произошел еще один случай, правда, более оптимистичный.

Как рассказывают в соцсети сотрудники музея, патрульные полицейские задержали двух подростков, которые вылезли на крышу выставочного зала. Команда музея убедила правоохранителей вернуться к более важным делам, и пообещала урегулировать ситуацию самостоятельно.

«Мы повели ребят на экскурсию по музею: оказалось, они не знали, что это за здание, и мы это исправили. Между прочим, один из них — поэт, а другой занимается боксом. Надеемся, теперь они еще и заинтересуются искусством. После экскурсии ребята присоединились к нашему волонтерского чату, получили в подарок на память о своем приключении по музейному магнитику, и помогли нам подмести двор. Фото героев не выставляем, чтобы не навлечь на них родительский гнев: уверены, что в следующий раз они придут в музей уже через главный вход», — рассказали сотрудники худмузея.

При этом они добавили, что для того, чтобы стать музейным волонтером, вовсе не обязательно лезть на крышу дворца Потоцких: достаточно написать личное сообщение на странице музея в Facebook.

Как сообщала «Одесская жизнь», в конце мая Одесский художественный музей возобновил свою работу после карантина, но в новых, противоэпидемических, условиях.

Фото автора

Видео: Facebook Александры Ковальчук

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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