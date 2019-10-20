Доплатят ли к пенсии по 200 гривен?

Недавно в средствах массовой информации появилась новость, что якобы в октябре проиндексируют пенсии. Назвали даже сумму увеличения – 214 гривен. В итоге непроверенная информация прозвучала даже с экрана как минимум одного телеканала. Ждать ли прибавки к пенсии?

Кто-то где-то написал

На самом деле речь шла прежде всего об индексации зарплат для бюджетников, что должно осуществляться в соответствии с Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения». Но на некоторых сайтах эту новость повторили, добавив, что указанный закон распространяется не только на зарплаты, но и на пенсии, а также на другие социальные выплаты. Позже новость подхватили другие СМИ, сообщая уже с полной уверенностью, что пенсионеры смогут в октябре дополнительно получить около 250 гривен. На самом деле никакого повышения пенсий в этом месяце не запланировано.

В Пенсионном фонде об индексации нет никакой информации. При этом миллионы пенсионеров будут ждать прибавку, которую не получат. А работникам Пенсионного фонда в свою очередь придется отвечать на лавину жалоб и объяснять, почему повышение не состоялось.

А индексацию отменили

К слову, упомянутый Закон «Об индексации денежных доходов населения» на пенсии фактически не распространяется. Еще в октябре 2017 года в него были внесены соответствующие изменения*. Да, в законе по-прежнему говорится о том, что пенсии относятся к объектам индексации. Но согласно внесенным изменениям, индексация пенсий теперь осуществляется путем их повышения в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». То есть для этого существует отдельный порядок.

Плановое повышение пенсий ожидается в декабре текущего года в связи с ростом прожиточного минимума. Это предусмотрено статьей 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

Сейчас размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1564 гривни. С 1 декабря 2019 года он вырастет на 74 гривни и составит 1638 гривен. Столько же составит размер минимальной пенсии.

* На основании Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении повышения пенсий», №2148-VIII, от 3 октября 2017 года.

Автор – Сергей Коробкин по материалам 112.ua

Фото: vi.ill.in.ua