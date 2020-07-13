Доплата 80-летним: с какого дня назначат надбавку?

С апреля этого года лицам 80 лет и старше установили «возрастную» доплату в размере 500 гривен. Многим пенсионерам исполнилось 80 лет уже после 1 апреля. Когда же им перечислят выплаты?

Данная надбавка предусмотрена Постановлением Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году» №251 от 1 апреля 2020 года. Постановление было принято в апреле, поэтому надбавку стали выплачивать с небольшим опозданием. По сообщению Пенсионного фонда, ее стали начислять лишь с 7 апреля. При этом, кто не успел получить надбавку вместе с пенсией (с 4-го по 6 апреля), получили ее позже – по отдельной ведомости.

Лицам, которым 80 лет исполнилось после 1 апреля 2020 года, надбавка устанавливается с даты достижения указанного возраста. Мы не знаем, в каких числах вы получаете пенсию, но если вам уже исполнилось 80 лет, данную надбавку вы уже должны были получить. Если вам не начислили ее в месяц вашего рождения, то начислят в следующем месяце.