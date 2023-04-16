Домашние гаджеты: устройства, которые сэкономят наши деньги и облегчат жизнь

Гаджеты для дома уже давно покорили мир технологий, а для некоторых людей даже стали надежным помощником и опорой в быту. Мы подготовили для вас обзор самых полезных и доступных по цене приборов для дома, которые помогут сэкономить время, деньги и ресурсы.

Умная розетка

Что это такое? На вид обычная розетка, которая включается и выключается автоматически. Подключаются все домашние приборы. Управлять умным гаджетом можно с помощью смартфона дистанционно. Есть режим энергосбережения.

Цена — от 380 гривен.

Wi-Fi лампа

Что это такое? С помощью Wi-Fi устройства для дома через подключение к тефлону, компьютеру или планшету включается и выключается, регулирует яркость и оттенок комнатного света. В отличие от обычной лампочки, Wi-Fi лампа может снизить употребление электроэнергии до 80%.

Цена — от 400 гривен.

Автоматическая кормушка

Что это такое? Необычная, но практичная кормушка для домашних животных, которая автоматически по назначенному времени выдает корм. Домашний гаджет хранит свежесть корма несколько дней.

Цена — от 500 гривен.

Озонатор воздуха

Что это такое? Устройство для дома автоматически увлажняет и освежает воздух в помещении, борется с частичками пыли, убирает неприятный запах, защищает от вирусных инфекций. Некоторые гаджеты стерилизуют продукты питания — от овощей до мяса. Можно помещать в холодильник или автомобиль. Работает на подзарядке.

Цена — от 600 гривен.

Видеодомофон

Что это такое? Современная и умная система безопасности контролирует доступ в подъезд и квартиру, наблюдает за посетителями. Может быть электронным звонком в двери. Управляется через смартфон. Отвечает за безопасность детей, находящихся дома без родителей.

Цена — от 1000 гривен.

Мультиварка

Что это такое? Универсальное электронное кухонное устройство, позволяющее за считанные минуты приготовить любое блюдо. Не вредит здоровью и сохраняет все полезные свойства продуктов. Достаточно настроить нужную программу меню и можно не стоять «у плиты». Некоторые мультиварки заменяют плиты и духовки, на чем существенный можно сэкономить.

Цена — от 1500 гривен.

Робот-пылесос

Что это такое? Беспроводной пылесос, который самостоятельно очищает территорию вашего дома или квартиры. Особенно в труднодоступных местах: под диваном и кроватью, шкафом или комодом на ножках, столом и стульями. Умный гаджет справляется с волосами, шерстью и пылью.

Цена — от 2000 гривен.

Портативная зарядная станция

Что это такое? Мощный повербанк позволяет в полное отсутствие света заряжать мобильные устройства и бытовые приборы — холодильник, газовый котел, ноутбук, роутер.

После истощения портативная зарядная станция питается от сети с помощью кабеля.

Цена — от 4000 гривен.

Посудомоечная машина

Что это такое? Этот кухонный электронный гаджет уже давно завоевал сердца многих семей и домохозяек. При правильном расчете экономит время, энергию и воду во время мытья посуды, даже больше чем при ручной. Справляется с самыми сложными загрязнениями.

Цена — от 5000 гривен.