Новости Одессы и Одесской области

Домашние гаджеты: устройства, которые сэкономят наши деньги и облегчат жизнь

Домашние гаджеты: устройства, которые сэкономят наши деньги и облегчат жизнь

Гаджеты для дома уже давно покорили мир технологий, а для некоторых людей даже стали надежным помощником и опорой в быту. Мы подготовили для вас обзор самых полезных и доступных по цене приборов для дома, которые помогут сэкономить время, деньги и ресурсы.

Умная розетка

умная розетка

Что это такое? На вид обычная розетка, которая включается и выключается автоматически. Подключаются все домашние приборы. Управлять умным гаджетом можно с помощью смартфона дистанционно. Есть режим энергосбережения. 

Цена — от 380 гривен. 

Wi-Fi лампа

Что это такое? С помощью Wi-Fi устройства для дома через подключение к тефлону, компьютеру или планшету включается и выключается, регулирует яркость и оттенок комнатного света. В отличие от обычной лампочки, Wi-Fi лампа может снизить употребление электроэнергии до 80%. 

Цена — от 400 гривен.

Автоматическая кормушка

Автоматическая кормушка

Что это такое? Необычная, но практичная кормушка для домашних животных, которая автоматически по назначенному времени выдает корм. Домашний гаджет хранит свежесть корма несколько дней. 

Цена — от 500 гривен. 

Озонатор воздуха

Озонатор воздуха

Что это такое? Устройство для дома автоматически увлажняет и освежает воздух в помещении, борется с частичками пыли, убирает неприятный запах, защищает от вирусных инфекций. Некоторые гаджеты стерилизуют продукты питания — от овощей до мяса. Можно помещать в холодильник или автомобиль. Работает на подзарядке.

Цена — от 600 гривен. 

Видеодомофон

Видеодомофон

Что это такое? Современная и умная система безопасности контролирует доступ в подъезд и квартиру, наблюдает за посетителями. Может быть электронным звонком в двери. Управляется через смартфон. Отвечает за безопасность детей, находящихся дома без родителей.

Цена — от 1000 гривен.

Мультиварка

Мультиварка

Что это такое? Универсальное электронное кухонное устройство, позволяющее за считанные минуты приготовить любое блюдо. Не вредит здоровью и сохраняет все полезные свойства продуктов. Достаточно настроить нужную программу меню и можно не стоять «у плиты». Некоторые мультиварки заменяют плиты и духовки, на чем существенный можно сэкономить. 

Цена — от 1500 гривен.  

Робот-пылесос

Робот-пылесос

Что это такое? Беспроводной пылесос, который самостоятельно очищает территорию вашего дома или квартиры. Особенно в труднодоступных местах: под диваном и кроватью, шкафом или комодом на ножках, столом и стульями. Умный гаджет справляется с волосами, шерстью и пылью.

Цена — от 2000 гривен. 

Портативная зарядная станция

Портативная зарядная станция

Что это такое? Мощный повербанк позволяет в полное отсутствие света заряжать мобильные устройства и бытовые приборы — холодильник, газовый котел, ноутбук, роутер.

После истощения портативная зарядная станция питается от сети с помощью кабеля. 

Цена — от 4000 гривен.

Посудомоечная машина

Посудомоечная машина

Что это такое? Этот кухонный электронный гаджет уже давно завоевал сердца многих семей и домохозяек. При правильном расчете экономит время, энергию и воду во время мытья посуды, даже больше чем при ручной. Справляется с самыми сложными загрязнениями. 

Цена — от 5000 гривен.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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