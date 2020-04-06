Для чего нужны трейнеры для зубов?

В современной стоматологии для исправления патологий зубного ряда широко используются специальные эластичные капы. Это силиконовые или полиуретановые трейнеры, которые представлены широким модельным рядом и бывают с разной степенью жесткости.

Большой популярностью пользуются трейнеры Myobrace, которые предназначены для детей с целью коррекции аномалий третьего класса.

Особенности трейнера Миобрейс

Это инновационное приспособление для ранней коррекции аномалий позволяет устранить проблему без ношения брекетов. Но достичь результата можно только при условии соблюдения простых рекомендаций стоматолога и режима.

Этот вид трейнера предназначен для избавления от вредных привычек, которые являются причиной формирования неправильного прикуса у детей. Модель Миобрейс оптимально подходит для детей в возрасте от 5 до 8 лет, у которых еще не выросли коренные передние зубы.

Учитывая степень жесткости, изделие бывает желтого цвета и прозрачное. В зависимости от назначения и используемых материалов, трейнер Миобрейс бывает силиконовым, полиуретановым и с каркасом. Мягкая силиконовая модель отличается удобным и комфортным ношением, надевается на ночь и помогает устранить вредные привычки.

Модель с каркасом и встроенной дугой помогает исправить зубной ряд с одновременным избавлением от вредных привычек. Полиуретановое изделие характеризуется упругостью и повышенной прочностью, не имеет каркаса и используется на завершающем этапе лечения.

Виды и характеристики зубных тренеров

Купить трейнер для выравнивания зубов можно, например, на сайте orthosmiles.com.ua, где представлен большой выбор качественных изделий по доступной стоимости. Зубные трейнеры можно условно классифицировать по ряду параметров, а именно:

степень жесткости (начальные, завершающие и ретейнеры);

целевое применение (суставные, финишные и защитные);

по возрасту (для взрослых и преортодонтические для детей).

Правильно подобрать модель можно по маркировке или у ортодонта. Например, изделие Т4А универсального типа используется для исправления неправильного прикуса у взрослых и детей, начиная с 9 лет.

После ношения брекетов применяется трейнер T4F, а модель Т4К разработана для детей в возрасте от 6 до 9-10 лет. От жесткости изделия зависит сила давления, под действием которой зубы выпрямляются и занимают нормальное естественное положение.

Уход за съемной капой простой, достаточно после каждого использования тщательно промыть ее под теплой проточной водой. Необходимо чистить ее зубной пастой или другими специальными средствами, используя мягкую щетку.

При ношении трейнера не допускается разговаривать и принимать пищу, двигать ее в ротовой полости, кусать. Опускание в холодную или горячую воду приводит к разрушению материалов, из которых он изготовлен. Это потребует замены ортодонтического приспособления, так как оно не подлежит ремонту.

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