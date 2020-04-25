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Новости Одессы и Одесской области

Дистанционная оплата коммунальных услуг: как провести платеж по телефону?

Дистанционная оплата коммунальных услуг: как провести платеж по телефону?

По инициативе Кабмина в Украине стартует программа оплаты коммунальных услуг онлайн. Правительство предлагает оплачивать коммуналку через “Укрпочту” и телефонные “горячие линии” банков. По информации пресс-центра”Приват Банка” у них услуга уже работает. Набрав всего один номер, абонент может совершить оплату коммунальных услуг. Как это работает?

Шаг 1. Наберите бесплатный номер 3700 с мобильного телефона.

Шаг 2. Сообщите оператору:

  • номер вашей карты, с которой будет осуществляться платеж ;
  • куда и за какую услугу переводить деньги (наименование услуги, предприятия, в пользу которого хотите совершить платеж, его реквизиты);
  • свои реквизиты плательщика, период оплаты, показатели счетчиков;
  • сумму платежа.

Если вам не ответил оператор, телефон горячей линии автоматизированный. Далее перенабирает автоответчик и в тоновом режиме предлагает на выбор услуги. В данном случае вы выбираете “Платежи по телефону”, а после нужную операцию – “Оплата коммунальных услуг”. Дальше в тоновом режиме вам будут предлагать ввести данные для перевода (см. Шаг 2).

Отметим, комиссия за платежи такая же, как в отделениях банка. Она зависит от договоров, которые банк заключил с поставщиками услуг.

Обратите внимание: платежи принимаются только с номера, который вы указываете в договоре при оформлении карты. Дело в том, что оформляя карту, ваш номер привязывают к ней. Именно это позволяет  безопасно проводить денежные переводы по телефону. Когда вы звоните, оператор уже идентифицирует (определяет) вас. Данные о клиентах обновляют каждые 2 года. Для этого вас с паспортом и кодом пригласят в отделение банка. Там вас сфотографируют с документами и по необходимости изменят номер или привяжут второй.

Помните, что мошенники тоже не дремлют и придумывают все новые методы обмана доверчивых граждан. Сотрудники банка предупреждают, что не звонят клиентам с просьбой предоставить какие-либо данные карты.

Фото: Вечерние Челны

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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