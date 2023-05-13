Новости Одессы и Одесской области

Девочка из Лесогорки победила на территориальной олимпиаде среди учеников музыкальных школ

Девочка из Лесогорки победила на территориальной олимпиаде среди учеников музыкальных школ

Знакомьтесь: Маргарита Пушкарь — победительница территориальной музыкальной олимпиады. Она стала лучшей в конкурсе среди учащихся художественных школ четвертых классов элементарного уровня.

Обучается девочка в четвертом классе Кодымской детской школы искусств, имеет грамоты за участие в фестивалях, областных и международных конкурсах. Вместе с родителями живет в селе Лысогорка Кодимщина.

Ответственная и настойчивая – это о ней. Маргарита – отличница в школе. А еще увлекается рисованием и йогой. Егой занимается со своей тетушкой Галиной. Очень любит математику, исследовать мир и ухаживать за крольчатами.

Ее брат Виталий и сестра Виталина тоже учились в детской школе искусств по классу баяна. Теперь Виталий совершенствует свое искусство в консерватории, а сестра – в музучилище. Такая вот музыкальная семья из села Лысогорка.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить