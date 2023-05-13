Девочка из Лесогорки победила на территориальной олимпиаде среди учеников музыкальных школ

Обучается девочка в четвертом классе Кодымской детской школы искусств, имеет грамоты за участие в фестивалях, областных и международных конкурсах. Вместе с родителями живет в селе Лысогорка Кодимщина.

Ответственная и настойчивая – это о ней. Маргарита – отличница в школе. А еще увлекается рисованием и йогой. Егой занимается со своей тетушкой Галиной. Очень любит математику, исследовать мир и ухаживать за крольчатами.

Ее брат Виталий и сестра Виталина тоже учились в детской школе искусств по классу баяна. Теперь Виталий совершенствует свое искусство в консерватории, а сестра – в музучилище. Такая вот музыкальная семья из села Лысогорка.