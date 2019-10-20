Девять целебных напитков от осенней простуды

С наступлением осени необходимо уделять больше внимания своему здоровью. Чтобы укрепить иммунитет и излечиться от простуды, можно обойтись без лекарственных препаратов. Для этого достаточно приготовить целебные напитки, польза которых проверена временем.

Теплый чай с медом и лимоном

Если вы простудились, первым делом приготовьте некрепкий черный или зеленый чай, в который добавьте 1 ч. ложку меда и пару долек лимона. Очень важно не добавлять мед и лимон в кипяток, чтобы сохранить их полезные вещества.

Малиновый чай с цветками липы

Из сухих цветков липы заварите чай, добавьте в него сухие ягоды и листья малины. И оставьте настаиваться на 30 минут. Если ягод малины нет, подойдет и малиновое варенье.

Чай из шиповника

Шиповник — идеальный источник витамина С. Измельченные сухие плоды шиповника (3 ст. ложки) залейте 0,5 л кипятка и оставьте в термосе на ночь. Утром процедите и пейте по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

Морс клюквенный или брусничный

Клюква и брусника обладают уникальными бактерицидными свойствами. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст. ложки смеси залейте 0,5 литра теплой воды. Такой напиток можно употреблять вместо чая.

Горячее молоко с минеральной водой

Если у вас начался кашель, приготовьте горячее молоко с щелочной минеральной водой. Такой напиток будет способствовать отхождению мокрот.

Молоко с чесноком

Это средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

Компот из сухофруктов

Проверенное и всем известное с детства средство. Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде. В готовый напиток можно добавить сок лимона или апельсина, мед.

Имбирный чай с лимоном

Поможет в холодные осенние дни, укрепит иммунитет и повысит вашу работоспособность. Стакан горячей воды смешать с 1 ст. ложкой меда, 1 ст. ложкой сока лимона, 0,5 ч. ложки измельченного имбирного корня и щепоткой корицы. Можно добавить в чай немного сухих измельченных листьев мяты.

Ромашковый чай

Ромашка — мягкое противовоспалительное средство. В сочетании с липой и медом является хорошим противопростудным средством. Для приготовления чая нужно взять по 1 ч. ложке цветков ромашки и цветков липы, заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить мед.

Фото: cdn.lifehacker.ru