Депутаты, которых мы выбрали: кто будет представлять Одесскую область в парламенте

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины завершились.

По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов в новый парламент проходят 5 политических партий: «Слуга народа», которая получит в ВР по партийным спискам 124 места, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 37 мест, «Батькiвщина» — 24 места, «Европейская солидарность» — 23 места и «Голос» — 17 мест.

В Одесском регионе «слуги народа» победили в восьми из одиннадцати избирательных округов. По мажоритарным округам Одесской области ситуация несколько отличается. «Отвоевали» свои мандаты ряд уже известных политиков. Однако большинство мест в парламенте по мажоритарным бюллетеням все равно получают «Слуги народа». Итак, кто же будет представлять интересы одесситов в новоизбранном парламенте?

По мажоритарным округам Одесской области в Верховную Раду прошли:

Артем Дмитрук

Округ №133

г. Одесса, Киевский район

Родился 28 июня 1993 года в городе Козятин Винницкой области. В 13 лет переехал в Одессу, где работал охранником, грузчиком, частным предпринимателем. Окончил юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия».

Чемпион Украины по пауэрлифтингу. Владелец спортклубов «Barbell gym» и «Barbell baza». Провел более 50 спортивных мероприятий в рамках общественной организации «Илья Муромец». Соучредитель социальной платформы «Я одессит – мне не все равно». В прошлом году поднялся по Потемкинской лестнице со штангой весом около центнера на плечах, установив рекорд. Владелец спортклубов «Barbell gym» и «Barbell baza». Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Олег Колев

Округ №134

г. Одесса, Малиновский район

Родился 9 марта 1973 года в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района. Живет в городе Измаиле. Закончил исторический факультет Измаильского государственного педагогического института. Работал учителем истории и журналистом региональных СМИ. На сегодняшний день – главный редактор и директор ООО «Редакция газеты «Придунайские известия». Колева связывают с влиятельным финансово-политическим кланом Урбанских. Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Алексей Леонов

Округ№135

г. Одесса, Приморский район

Родился 26 февраля 1983 года в Одессе. Окончил Одесское высшее профучилище морского и туристического сервиса по специальности «Повар судовой». Сегодня является совладельцем сети ресторанов «PIZZA & GRILL» и ресторана «SLOW PIGGY».

Соучредитель общественной организации «Я одессит – мне не все равно». Занимается организацией благотворительных мероприятий для детских домов, масштабных городских субботников-флэшмобов, спортивно-массовых турниров. В прошлом году вошел в «ТОП-100. Гордость Украины. Мужчины». Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Александр Горенюк

Округ №136

г. Одесса, Суворовский район

Родился 8 августа 1991 года в Одессе. Окончил факультет международного права Киевского Национального университета им. Т. Шевченко, Одесскую компьютерную академию «ШАГ». Проживает в Киеве. Руководитель Всеукраинской ОО «Бюро антикоррупционных расследований». Физлицо-предприниматель. Занимает должность председателя правления благотворительной организации «Дети будущего». Как предприниматель, разрабатывает проекты по благоустройству территорий, консультирует по маркетингу и стратегии.

Известен своими идеями ревитализации городских пространств, в частности проектом «Подмостовье» – созданием на заброшенном Деволановском спуске пешеходной зоны с торгово-развлекательными заведениями. В составе группы авторов стал победителем конкурса на лучший проект по благоустройству склонов под бульваром Жванецкого – как продолжения Стамбульского и Греческого парков. Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Алексей Гончаренко

Округ №137

Центр – город Подольск

Границы: Балтская городская объединенная территориальная громада, город Подольск, Балтский, Кодымский, Подольский, Окнянский, Савранский районы

Родился 16 сентября 1980 года в Одессе. Сын бывшего Одесского городского головы Алексея Костусева. Образование высшее – окончил Одесский государственный медицинский университет. Проживает в Киеве.

Был заместителем председателя депутатской фракции «Блок Петра Порошенко», секретарем парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Экс-председатель Одесского областного совета, лидер общественной организации «Качество жизни». Самовыдвиженец.

Степан Чернявский

Округ №138

Центр – пгт Ширяево

Границы: Ананьевский, Березовский, Ивановский, Любашевский, Николаевский, Ширяевский районы, часть Лиманского района

Родился 4 мая 1973 года в райцентре Ивановка Одесской области. Окончил Одесскую пищевую академию по специальности «Инженер-механик». Живет в Одессе.

Владелец фирм «Агростар экспорт», «ПМК-2015», «Сервис-мясо». Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Игорь Васильковский

Округ №139

Центр – город Раздельная

Границы: город Южный, часть Суворовского района города Одессы, Великомихайловский, Раздельнянский, Захаровский районы, часть Беляевского и Лиманского районов

Родился 31 марта 1985 года в Одессе. Проживет в Одессе.

Окончил Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности «Правоохранительная деятельность» и юридический факультет Национального университета «Одесская юридическая академия». Также получил квалификацию менеджера внешнеэкономической деятельности в Херсонском экономико-правовом институте. Член наблюдательного совета ООО «Камбио-Инвест». Основатель БФ «Добро вокруг нас». Меценат фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Сергей Колебошин

Округ №140

Центр – город Беляевка

Границы: города Черноморск, Теплодар, Овидиопольский район, часть Беляевского района

Родился 22 ноября 1977 года в Одессе. Проживает в пгт Овидиополь Одесской области. Окончил физфак Одесского национального университета им. И. Мечникова. После обучения работал по специальности в Ришельевском лицее. Директор Овидиопольской гимназии, заместитель председателя Одесской областной государственной администрации. Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Александр Ткаченко

Округ №141

Центр – город Татарбунары

Границы: город Белгород-Днестровский, Белгород-Днестровский, Татарбунарский районы, часть Килийского района

Родился 15 июня 1984 года в городе Конгаз Комратского района, Молдова. проживает в городе Татарбунары Татарбунарского района Одесской области. Окончил юридический факультет Одесской Национальной юридической академии.

Работал юрисконсультом и руководителем коммерческих и юридических компаний. Является директором юридической компании «Арт Де Лекс», совладелец ЧП «Медфармгрупп». Беспартийный. Кандидат от партии «Слуга народа».

Антон Киссе

Округ № 142

Центр – город Арциз

Границы: Арцизский, Саратский, Тарутинский районы, часть Болградского

Родился 10 октября 1958 году в селе Евгеновка Тарутинского района Одесской области. проживает в Одессе. Учился в Одесском государственном педагогическом институте им. К. Д. Ушинского по специальности «преподаватель физического воспитания». Второе высшее образование получил в Одесском государственном университете им. И. И. Мечникова – по специальности «правоведение». Затем окончил Одесскую государственную юридическую академию по специальности «государственное управление».

Депутат Верховной Рады Украины парламента VIII созыва. Президент Ассоциации болгар Украины. Является профессором кафедры политических наук Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского, доцентом кафедры теории и истории государства и права Одесского национального морского университета. Сопредседатель политической партии «Наш край». Кандидат от партии «Вiдродження».

Анатолий Урбанский

Округ № 143

Центр – город Измаил

Границы город Измаил, Измаильский, Ренийский районы, часть Болградского района

Родился 21 июня 1975 года в Одессе. Окончил Одесский государственный морской университет по специальности «Организация перевозок и управление на морском транспорте», квалификация — инженер по эксплуатации морского транспорта. Избран членом наблюдательных советов ОАО «Дунайсудноремонт» и ОАО «Измаильский речной порт «Дунайсудосервис».

Основал Благотворительный фонд «Придунавье», который занимается сферами образования, здравоохранения, спорта, культуры и социальной защиты населения Измаильского, Ренийского и Болградского районов. Председатель Одесского областного совета. Беспартийный. Самовыдвиженец.

По партийным спискам в Верховную Раду по Одесской области прошли:

От партии «Слуга народа»:

Юлия Диденко

Родилась 8 мая 1978 года в Одессе. Проживает в Одессе. Образование высшее. Коммерческий директор ООО «Рекламное агентство «ВМЕСТЕ». Беспартийная.

Андрей Костин

Родился 17 апреля 1973 года. Проживает в Одессе. Образование высшее. Заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области. Беспартийный.

Иван Шинкаренко

Родился 1 октября 1986 года. Проживает в Одессе. Образование высшее. Инженер Института возобновляемой энергетики Академии наук Украины. Беспартийный.

Богдан Торохтий

Родился 9 июня 1984 года. Живет в Кропивницком. Образование высшее. Юрисконсульт в государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины «Одесский зерновой терминал». Основатель и руководитель ПП «Центр комплексной безопасности.

От партии «Оппозиционная платформа — за жизнь»:

Николай Скорик

Родился 27 ноября 1972 в Одессе. Проживает в Одессе. Образование высшее, Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Член политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

Татьяна Плачкова

Родилась 5 января 1983 года. Проживает в Киеве Образование высшее. Адвокат. Работала в Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля.

От партии «Голос»:

Соломия Бобровская

Родилась 20 декабря 1989 года в городе Ровно. Образование высшее. С октября 2015 по апрель 2016 года была советником главы Одесской государственной администрации Михаила Саакашвили. С апреля 2016 по январь 2017 года занимала должность заместителя главы Одесской государственной администрации.

От партий «Батькiвщина», «Европейская солидарность» от Одесской области по партийным спискам не прошел ни один кандидат.

Фото: сайт Верховной Рады