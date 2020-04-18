Деньги недели: медикам Одессы и области повысят зарплату

Медицинские работники из учреждений Одессы и региона, борющиеся с COVID-19, получат доплаты. Дополнительные деньги врачам выделят как из городского, так и из областного бюджетов. В ряде случаев зарплата медиков вырастет на 200%. Согласно решению, доплаты будут получать, прежде всего, сотрудники опорных медучреждений, задействованных на первом этапе борьбы с эпидемией.

Муниципальная надбавка

Медработникам, принимающим непосредственное участие в лечении пациентов с коронавирусом, установлены дополнительные муниципальные надбавки в размере от 5 до 10 тысяч гривен ежемесячно – в зависимости от нагрузки, специальности и так далее. Эти выплаты положены не только врачам, но и другим работникам медицинских учреждений.

Муниципальные надбавки для медиков в Одессе выплачивать уже начали. Первыми были премированы 107 сотрудников инфекционной больницы.

Доплаты из областного бюджета

Из областного бюджета медицинские и другие работники учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты в ликвидации пандемии коронавируса – всего порядка 2660 человек, получат в среднем почти 10 тысяч гривен. Это 200% должностного оклада с учетом обязательных доплат, надбавок и повышений пропорционально отработанному времени.

Также доплаты предназначены сотрудникам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в том числе – водителям «скорых».

Государственная поддержка

Кроме того, с апреля работникам медучреждений, которые работают с эпидемией коронавируса, устанавливаются доплаты из госбюджета в размере 300% к зарплате. Приказ Министерства здравоохранения Украины №759 от 31.03.2020.

Повышенные выплаты должны производиться на протяжении всего периода ликвидации пандемии COVID-19.

Фото: Etcetera.media

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