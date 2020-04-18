fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Деньги недели: медикам Одессы и области повысят зарплату

Деньги недели: медикам Одессы и области повысят зарплату

Медицинские работники из учреждений Одессы и региона, борющиеся с COVID-19, получат доплаты. Дополнительные деньги врачам выделят как из городского, так и из областного бюджетов. В ряде случаев зарплата медиков вырастет на 200%. Согласно решению, доплаты будут получать, прежде всего, сотрудники опорных медучреждений, задействованных на первом этапе борьбы с эпидемией.

Муниципальная надбавка

Медработникам, принимающим непосредственное участие в лечении пациентов с коронавирусом, установлены дополнительные муниципальные надбавки в размере от 5 до 10 тысяч гривен ежемесячно – в зависимости от нагрузки, специальности и так далее. Эти выплаты положены не только врачам, но и другим работникам медицинских учреждений.

Муниципальные надбавки для медиков в Одессе выплачивать уже начали. Первыми были премированы 107 сотрудников инфекционной больницы.

Доплаты из областного бюджета

Из областного бюджета медицинские и другие работники учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты в ликвидации пандемии коронавируса – всего порядка 2660 человек, получат в среднем почти 10 тысяч гривен. Это 200% должностного оклада с учетом обязательных доплат, надбавок и повышений пропорционально отработанному времени.

Также доплаты предназначены сотрудникам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в том числе – водителям «скорых».

Государственная поддержка

Кроме того, с апреля работникам медучреждений, которые работают с эпидемией коронавируса, устанавливаются доплаты из госбюджета в размере 300% к зарплате. Приказ Министерства здравоохранения Украины №759 от 31.03.2020.

Повышенные выплаты должны производиться на протяжении всего периода ликвидации пандемии COVID-19.

Фото: Etcetera.media

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить