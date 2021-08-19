Деньги для школьников: кому и сколько дадут, как получить?

На ранцы и тетрадки для школьников в правительстве решили выделить деньги. Специально для этого в бюджете запланировали 300 миллионов гривен. Но помощь к школе получат не все, а только дети из многодетных семей.

КОМУ И СКОЛЬКО? Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы социальной поддержки многодетных мало­обеспеченных семей». На каждого ребенка, который по состоянию на 1 августа 2021 года достиг возраста 6 — 18 лет (включительно), выделили по две тысячи гривен для подготовки к школе.

НУЖНО ЛИ РОДИТЕЛЯМ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТЫ? Подачи дополнительных заявлений от родителей не будут требовать. Единовременное пособие проведут в управлениях труда и соцзащиты населения по материалам получателей соцпомощи малообеспеченным семьям из числа многодетных.

Отдельно чиновники уточнили, что эту помощь не будут учитывать при назначении социальных пособий и субсидий.

КУДА ИДТИ ЗА ДЕНЬГАМИ? Средства будут перечислены автоматически на лицевой счет, открытый в учреждении уполномоченного банка, на который лицо (отец, мать или опекун в многодетной семье) уже получает государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, или через выплатные объекты «Укрпочты», — пояснили в пресс-службе Национальной социальной сервисной службы Украины.

ДЕНЬГИ ЦЕЛЕВЫЕ? Глава правительства Денис Шмыгаль отмечал, что эти две тысячи гривен выплачиваются семьям, чтобы собрать детей в школу. Однако в службе добавили, что отчет родителей о том, на что тратились средства, не потребуется.

Ранее мы рассказывали о том, как получить социальное пособие.