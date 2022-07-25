Денежная помощь переселенцам: ожидания и реальность – история одесситки

Это история одесситки, которая попыталась оформить и получить денежную помощь от государства, положенную людям, вынужденным бежать от войны. Чем практика отличается от того, что обещают «на бумаге», и с какими сложностями придется столкнуться по ходу дела, выясняла «Одесская жизнь».

Мама одесситки выжила в захваченной Буче

Одесситке Алене Л. в первые недели войны довелось пережить настоящий ад: ее 82-летняя мама осталась в захваченной Буче. Сперва, как и многие украинские старики, наотрез отказывалась эвакуироваться. А потом стало поздно.

4 марта российский снаряд влетел в окно маминой квартиры на третьем этаже, пробил две стены и сжег все, что было в квартире. Мать Алены пряталась в момент бомбежки в ванной, вязала внучке носки – так и спаслась.

Когда на голову посыпались кирпичи, мама накрыла голову детским одеялом. После бомбежки она выбралась из ванной, натянула сапог и пальто, взяла в руки сумочку с документами и лекарствами и вышла. Дальше пожар в ее квартире тушил сосед. Он же нашел и принес второй сапог.

Следующие десять дней женщина провела в подвале дома, с другими уцелевшими жильцами. Все это время дочь искала возможности для эвакуации. Мать удалось вывезти только 14 марта, с третьей попытки, при этом вторая попытка закончилась обстрелом машины и ранением одного из волонтеров.

Как выжила в Буче женщина 82 лет, с гипертонией, с недавним переломом руки, с тромбом в одной ноге и с ушибом второй ноги? Чудом – и с помощью соседей, волонтеров, множества добрых украинских сердец.

Встреча мамы и дочери в Одессе:

Мама с нами. Мама в безопасности. Дякую, люди! Спасибо всем, кто помог нам сегодня. Спасибо! Опубликовано Аленой Лазебной Понедельник, 14 марта 2022 г.

– Помню, когда мать добралась до Одессы, я еще подумала, что теперь она у меня мало того что пламенный украинский патриот, так еще и непосредственно пережила боевые действия. Мечталось, что маме будет положен от государства какой-нибудь особенный статус…

А тем временем мать откармливали одесским борщом и с ужасом выслушивали подробности пережитого кошмара. И ей действительно оказался положен статус: «лица, временно перемещенного в связи с боевыми действиями».

«В Киевской области война закончилась!» или мытарства в одесском Центре соцуслуг

Семья, несмотря на тяжелые времена, сохранила возможность обеспечивать себя самостоятельно, без помощи государства.

– Я бы и не пошла туда, но мама каждый день смотрела телевизор и повторяла, что «вон все люди уже давно все получили, а мы ни копейки!» – объясняет одесситка. – Ей хотелось даже не денег, а внимания от государства, чтобы она могла рассказывать «нас не бросили!» и гордиться.

В итоге Алена сдалась. В июне она поехала в Центр социальных услуг Приморского района города Одессы на улице Армейской, 9 и отстояла там три очереди.

– В первый день мне рассказали, что я опоздала на регистрацию на «стопятьсот» часов. На второй день удалось получить от тамошнего охранника бланки на оформление денежной помощи и статуса внутренне перемещенного лица. На третий день муж подъехал к центру соцуслуг в шесть утра и до девяти держал там очередь.

Потом я привезла и маму. Мы были вторыми в очереди по свободному списку внутренне перемещенных. Мы просидели три часа. Впереди нас все время шли какие-то люди, которые (как нам сказали) зарегистрировались на прием два месяца назад. И каждый из них, когда слышал, что мы из Бучи, шарахался от нас, как от какого-то всечеловеческого горя. Честно говоря, сидя в этой очереди, я в какой-то момент почти поверила в то, что государство нам поможет.

Однако когда подошла очередь регистрироваться, маме сообщили, что Киевской области уже нет в списке для денежной помощи, поэтому единственное, что может сделать Одесский центр, – это выдать справку, удостоверяющую статус внутренне перемещенного лица. И добавили:

– Пишите жалобы в Минсоцполитики. Или обращайтесь в ООН.

– Честно говоря, я и без них знала, что никто кроме меня маме не поможет. Но зачем же так унижать своих граждан? Пожилая женщина рассказывает, что русский оккупант уничтожил ее квартиру, что из-за этого она вынуждена была переехать, а в ответ слышит: «Вы опоздали с обращением за помощью. В вашем регионе официально нет боевых действий».

Когда женщины вышли из центра после всех горячих выяснений отношений с его сотрудниками, после трехдневного процесса регистрации, после того, как толпы волонтеров и друзей помогли собрать и распечатать все нужные справки, мать с надеждой спросила у Алены:

– Я поняла, что компенсацию за жилье мы не получим. Но помощь в 2000 гривен нам дали, да?

– Нет, мама, – вынуждена была ответить Алена. – Ничего мы не получили. Мы опоздали, мам. В Киевской области уже давно мир.

Выплаты переселенцам: что советуют в одесском центре соцуслуг?

Несколько раз, посетив центр соцуслуг на Армейской, наш журналист так и не смог попасть внутрь: помешали воздушные тревоги, на время которых прием прекращается. Но дежурящий у входа охранник хотя бы ответил на вопросы, касающиеся формирования очереди для внутренне перемещенных лиц.

– Вариант первый – оформляться через «Дию». Второй вариант – зарегистрироваться в очереди на стойке регистрации и дожидаться времени приема. В этой очереди сейчас можно записаться на прием на сентябрь. И не забывайте, что если оформите в сентябре, то и выплаты начнут начислять только с сентября и далее!

Третий вариант – живая очередь. Я тут с восьми часов примерно, а люди начинают подходить с шести-семи утра. Они формируют список очереди и передают мне. По этому списку принимаем, сколько успеваем за день.

Насчет действенности регистрации через «Дию» охранник центра уточнил, что это может сработать только в случае наличия «биометрии» – то есть пластикового паспорта нового образца.

– Да, нас многие спрашивали, почему мы просто не оформили все через «Дию», – подтверждает Алена. – Так вот, именно в центре соцуслуг я не единожды услышала слова: «Дия» – это ерунда, нам нужны бумаги с мокрыми печатями, так что во всех очередях придется постоять ножками, все заявления написать ручками!»

На вопрос, получила ли ее мать хоть какую-то помощь с марта, Алена отвечает:

– Да, конечно! 7000 гривен. Они пришли от итальянских волонтеров.

Что делать переселенцам, если отказали в матпомощи?

Впрочем, Алена не сдалась без боя. Вооружившись постановлением Кабмина Украины от 20.03.2022 №332, она вернулась на Армейскую, 9 и устроила, по ее словам, «дискуссию со скандалом».

Напомним, что это постановление регулирует порядок выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам и устанавливает, что право на помощь имеют в том числе те люди, жилье которых разрушено или непригодно для проживания вследствие повреждения.

Правда, в том же документе упоминается и «Перечень территориальных громад, которые расположены в районе проведения боевых действий или пребывают во временной оккупации». И оговорено, что Перечень этот формируется в электронной форме в установленном законом порядке. По-видимому, именно в этом перечне сотрудники центра не нашли Бучу – и посчитали своим долгом отказать в матпомощи.

В итоге документы на матпомощь у Алены приняли. После предъявления законодательных актов и требования дать отказ в письменной форме и с объяснением причины отказа.

– Но сказали, что ждать мы эту помощь будем всю оставшуюся жизнь, – уточняет одесситка. – Прошло три недели. Ждем.

Компенсация за разрушенное оккупантами жилье: есть нюансы

После такой истории было даже неловко спрашивать о более глобальном – компенсации за разрушенное жилье. Но мы все-таки спросили. И тут тоже выяснилось несколько интересных моментов.

Все, что осталось от квартиры мамы Алены Л. в Буче:

– Еще в апреле, когда заговорили о возможности компенсации, наш дом в Буче был одним из первых, где жильцы попытались что-то зафиксировать, – рассказала Алена. – Задокументировали разрушения, составили импровизированный протокол, подписали коллективно. Потом приехала комиссия и обрадовалась: о, у вас уже есть акт, все замечательно! И уехала. Другая комиссия заявила, что так как у нас «практически полное разрушение» дома, то фиксировать нечего. Правда, в местной администрации после сообщили, что что-то не успели зарегистрировать, а какие-то из наших документов просто потеряли. Сейчас стало известно, что фиксация таких разрушений вообще должна проводиться с участием специального эксперта-криминалиста. Будем пытаться получить экспертное заключение и заново собрать все нужные документы в Буче.

Выходит, что с точки зрения государства, с оформлением денежной помощи опоздали, а с фиксацией разрушений – поторопились. Бывает и так.

Фото и видео с Facebook-страницы Алены Л.