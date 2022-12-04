День в Одессе: как турецкие корабли затопили канонерскую лодку

В декабре 1914 года у одесских берегов начались работы по поднятию канонерской лодки «Донец», затопленной турецким миноносцем во время ночного нападения. Это была первая атака морских сил Турции на черноморский порт в ходе Первой мировой войны.

Канонерская лодка Черноморского флота «Донец» была построена на николаевской верфи и спущена на воду в ноябре 1887 года. К началу Первой мировой войны она находилась в Одессе и входила в состав Отряда обороны северо-западной части Черного моря.

В ночь на 29 октября из-за Воронцовского маяка в Одесский порт вошли два турецких миноносца — «Гайрет» и «Муанвет». Первым их заметил вахтенный начальник канонерской лодки и лично бросился к орудию, но выстрелить не успел. Один из кораблей с расстояния 80 метров выпустил торпеду, которая попала в носовое котельное отделение, из-за чего образовалась пробоина более трех квадратных метров. «Донец» стал тонуть. Экипаж не успел оказать достойного сопротивления, и из находившихся на лодке матросов и офицеров погибли 30 человек, а 12 были ранены. Погибших похоронили с почестями в Одессе на Втором христианском кладбище в братской могиле.

В декабре 1914 года начались работы по подъему канонерской лодки «Донец», которая лежала на дне на глубине около 10 метров. Перед тем, как начинать подъем, лодку обследовали водолазы и сняли все орудия. Затем под лодкой протянули 26 тросов диаметром 22 сантиметра, концы которых закрепили на плавучем доке. Эти работы продолжались 21 день. Чтобы лодку можно было отвести в док для капитального ремонта, пробоину заделывали почти неделю.

В мае 1919 года канонерская лодка «Донец» затонула во время шторма у Тендровской косы.

Ирина Сорокина

Источники: Википедия, simvolika.org, grad.ua