Новости Одессы и Одесской области

День в Одессе: как турецкие корабли затопили канонерскую лодку

День в Одессе: как турецкие корабли затопили канонерскую лодку

В декабре 1914 года у одесских берегов начались работы по поднятию канонерской лодки «Донец», затопленной турецким миноносцем во время ночного нападения. Это была первая атака морских сил Турции на черноморский порт в ходе Первой мировой войны.

Канонерская лодка Черноморского флота «Донец» была построена на николаевской верфи и спущена на воду в ноябре 1887 года. К началу Первой мировой войны она находилась в Одессе и входила в состав Отряда обороны северо-западной части Черного моря.

В ночь на 29 октября из-за Воронцовского маяка в Одесский порт вошли два турецких миноносца — «Гайрет» и «Муанвет». Первым их заметил вахтенный начальник канонерской лодки и лично бросился к орудию, но выстрелить не успел. Один из кораблей с расстояния 80 метров выпустил торпеду, которая попала в носовое котельное отделение, из-за чего образовалась пробоина более трех квадратных метров. «Донец» стал тонуть. Экипаж не успел оказать достойного сопротивления, и из находившихся на лодке матросов и офицеров погибли 30 человек, а 12 были ранены. Погибших похоронили с почестями в Одессе на Втором христианском кладбище в братской могиле.

В декабре 1914 года начались работы по подъему канонерской лодки «Донец», которая лежала на дне на глубине около 10 метров. Перед тем, как начинать подъем, лодку обследовали водолазы и сняли все орудия. Затем под лодкой протянули 26 тросов диаметром 22 сантиметра, концы которых закрепили на плавучем доке. Эти работы продолжались 21 день. Чтобы лодку можно было отвести в док для капитального ремонта, пробоину заделывали почти неделю.

В мае 1919 года канонерская лодка «Донец» затонула во время шторма у Тендровской косы.

Ирина Сорокина
Источники: Википедия, simvolika.org, grad.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить