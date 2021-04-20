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День в Одессе: 20 апреля 1905 года родился будущий голливудский композитор

День в Одессе: 20 апреля 1905 года родился будущий голливудский композитор

20 апреля 1905 года в Одессе, в Лузановке, неподалеку от знаменитого ныне пляжа, родился Николас Бродский, американский композитор.

Он стал автором музыки ко многим популярным фильмам — «Петер», «Любимец Нового Орлеана», «Серенада», которые были сняты как венгерскими, так и голливудскими кинематографистами. Композитор пять раз был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня к фильму».

После революции семья Бродских уехала из Одессы в Будапешт, Николасу в то время было 12 лет. В 1920-е годы он учился музыке в разных городах Европы, написал несколько песен и опереточных номеров. В Будапеште Бродский организовал джаз-оркестр, с которым записал несколько грампластинок популярных шлягеров в джазовой аранжировке.

В 1934 году Бродский уехал из Венгрии в Великобританию, а затем в США, где стал писать музыку к фильмам. Кроме того, Бродский сочинял музыку к водевилям для американских еврейских театров.

Самым известным фильмом с его музыкой стал «Любимец Нового Орлеана», а песня «Be My Love» из этого фильма вошла в мировую песенную классику. Она была номинирована на «Оскар» как самая красивая песня 1950 года. Кстати, текст к этой песне написал Сэмюэль Коэн, сын выходцев из Галичины и «личный лирик Синатры». Впервые Бродский сыграл свою знаменитую песню на вечеринке в доме одного из своих друзей, а потом песня вышла на пластинках, которых за год было продано более миллиона экземпляров.

Марио Ланца и Николас Бродский

Знаменитый американский певец и актёр Марио Ланца и Николас Бродский. Фото: из открытых источников 

Эта же мелодия, но на другие стихи, прозвучала в 1939 году в исполнении Клавдии Шульженко. Песня «Записка» помогла молодой певице стать лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады и осталась в репертуаре Шульженко навсегда.

Умер Николас Бродский рано — в возрасте 53 лет, в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Источники: nashenasledie.livejournal.com

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