День в истории: режим торговли порто-франко в Одессе просуществовал 40 лет

В середине апреля 1817 года в Одессе высочайшим указом был установлен режим порто-франко. Одесса тогда рассматривалась как складочное место для направления европейских товаров в Синоп. Правда фактически беспошлинная торговля стала осуществляться в полную силу только через два года, после устройства за чертой города таможенных пунктов.

Режим беспошлинной торговли сразу сделал город одним из мировых торговых центров. Для всех купцов, которые торговали с Российской империей, Одесса стала единственными «воротами» для ввоза и вывоза товаров с южного направления. Процесс торговли выглядел очень просто: негоциант привозил свой товар, сгружал его и продавал на месте безо всякой таможенной волокиты. Избавившись от своего товара, купец загружал свое судно в одесском порту хлебом и отплывал восвояси.

После введения порто-франко Одесса получила огромные возможности для развития. Предпринимали, покупая сырье без пошлины, открывали в черте порто-франко заводы и фабрики, которые перерабатывали это сырье. Появилось большое количество рабочих мест, товары в городе были необычайно дешевы, и это привлекало в Одессу представителей самых разных профессий и слоев общества. Вокруг города росли стихийные поселки, жители которых по пути на работу каждое утро были вынуждены проходить таможню. Это неудобство многие из них использовали, пронося контрабанду.

Однако, как оказалось позже, режим беспошлинной торговли имел и минусы. Поток товаров перегрузил таможенные посты, и таможенники были вынуждены какую-то их часть пропускать без досмотра, разумеется, за определенную мзду. Кроме того, городу было тесно в поясе границ порто-франко, которые искусственно сдерживали развитие Одессы. И 19 апреля 1859 года зона беспошлинной торговли была упразднена.

Фото: BerOl

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!