День в истории Одессы: в 1907 году прошли первые автогонки – как это было

В сентябре 1907 года в Одессе состоялись первые в Российской империи автомобильные гонки.

Гонки были организованы усилиями известных одесситов — Навроцкого, Рено и Цорна. Спонсором события стал торговый дом банкиров Анатра, а Артур Анатра даже принимал участие в гонках, восседая за рулем собственного «Бенца». Кроме него, на своем «Дион-Бутоне» гоночную дистанцию преодолел и барон Рено.

Так как автомобили в то время были в новинку, гонщикам предписывалось быть особо внимательными, чтобы не нанести вреда прохожим. А проезжать через населенные пункты участники соревнований обязаны были на минимальной скорости.

Все автосредства были разделены на четыре категории — по типу и мощности машин. В первую категорию вошли мотоциклетки и трициклы, а в последнюю — автомобили в 24 лошадиных силы и выше.

Для победителей были учреждены призы — по три на каждую категорию и один за абсолютную скорость пробега. Они представляли собой золотые и серебряные вещи, жетоны и почетные дипломы.

Экипаж автомобиля состоял из водителя и автомеханика, так как машины ломались довольно часто, тем более что маршрут первых автогонок пролегал по грунтовой дороге, плохо приспособленной для несовершенных в техническом отношении авто.

«Одесские новости», разместив на своих страницах репортаж о событии, писали, что старт для больших автомобилей был устроен в конце Московской улицы, у границы Одесского градоначальства. В гонке участвовали 28 машин, но до конца гонки дошли чуть больше половины участников, а двое заблудились по дороге и прибыли к финишу через три дня после начала соревнований.

К досаде отечественных автолюбителей, победу в одесских автогонках одержали итальянцы — доктор Либеро Верчелли и инженер Луиджи Петрилло. На автомобиле «Флоренция» они преодолели расстояние чуть больше 132 километров за 1 час 56 минут 16 секунд.

Источники: grad.ua; odessa1.com