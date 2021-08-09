День в истории Одессы: 196 лет назад открыли первый музей

9 августа 1825 года в культурной жизни Одессы произошло важное событие — свои двери открыл первый одесский музей, который получил название Городской музей древностей.

Директором музея стал, как говорили тогда, «антикварий» Иван Бларамберг. Он был археологом и одним из первых исследователей древностей на побережье Черного моря, занимался историей Новороссийского края.

До того как стать директором музея, Бларамберг служил прокурором коммерческого суда, таможенным инспектором, начальником таможенного округа. Когда он вышел в отставку, был назначен чиновником для особых поручений при князе Воронцове, который ему покровительствовал.

Как-то по долгу службы объезжая Новороссийский край, Бларамберг заинтересовался существовавшими здесь остатками старины и серьезно занялся археологией. А вскоре находками заинтересовались и в столице, и император Александр I распорядился «учредить музей для хранения накопившихся предметов древности». В Новороссии были открыты сразу два музея — один в Одессе, второй в Керчи, и Бларамберг одновременно стал директором обоих.

Иван Бларамберг много времени посвящал археологии и был одним из тех, кто положил начало научным археологическим изысканиям в нашем крае. Он первый разработал нумизматику Ольвии и соседних поселений, а также точно определил местоположение некоторых древних городов, например, Тиры.

В 1839 году в Одессе было основано Общество истории и древностей, которое содействовало развитию городского музея и пополнению его коллекции. Это общество пользовалось правом вести раскопки на юге Российской империи. Ученые общества накопили огромный материал по археологии Северного Причерноморья, что способствовало широкой известности музея не только в России, но и за рубежом. Кроме того, благодаря раскопкам, в обществе собралась огромная коллекция древностей, что потребовало открытия еще одного музея.

Источники: hor.net.ua, Википедия

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