День крымскотатарского флага: как этот праздник отметили в Одессе?

Община крымских татар сегодня совершила автопробег с флагами и музыкой по городу. В конце поездки они остановились у подножия Потёмкинской лестницы, чтобы поднять большой флаг по ступенькам к памятнику Дюку.

Об этом сообщил нам наш корреспондент, побывав на месте событий.

Сегодня около 17:30 с Итальянского бульвара стартовала колона автомобилей общественной организации «Крымские татары Одессы». Спустя полчаса езды, они остановились возле Морского вокзала. Через установленные на автобус громкоговорители крымские татары включили народную музыку. Под такой аккомпанемент они стали разворачивать большой флаг и идти к Потемкинской лестнице.

Около 30 человек приняло участие в мероприятии, а также малыши, которым тоже выдали флаги. Во время ходьбы по ступенькам они выкрикивали традиционную для всех своих митингов фразу «Millet! Vetan! Qirim!» («Народ! Родина! Крым!»).

День крымскотоатарского флага День крымскотоатарского флага День крымскотоатарского флага День крымскотоатарского флага День крымскотоатарского флага День крымскотоатарского флага День крымскотоатарского флага День крымскотоатарского флага

Сегодня флагу исполнилось 103 года. Герб «тарак-тамга», который изображен на флаге, является родовым знаком династии Гераев, которая правила Крымским ханством в средневековье.

– Мы хотели собраться своим народом, поделиться эмоциями и улыбками с друг другом, с прохожими. Это же круто. Сегодня праздник нашего национального флага. Тем более в преддверии Дня Конституции Украины. Праздники двух народов, которые являются единственными коренными на территории Украины. Мы призываем ценить друг друга, уважать, разделять праздники. А также уверены, Крым – это Украина и он будет под сине-желтым флагом, – сказал глава ОО «Крымские татары Одессы» Февзи Мамутов.

Община крымских татар в Одессе увеличивается с каждые полгода, а иногда даже каждый месяц. По словам Мамутова, ранее, до 2015 года, общину крымских татар в Одессе можно было пересчитать на пальцах руки. Однако после аннексии Крыма, в Одессе поселилось чуть больше двухсот семей этого народа. При этом немалая доля этих семей многодетны.

Автопробег Автопробег Автопробег Автопробег

Фото: Артем Виноградов

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