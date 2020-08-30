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Дачные советы: причины появления желтых плечиков на томатах

Дачные советы: причины появления желтых плечиков на томатах

Прошедшим летом многие огородники обратили внимание, что на томатах были желтые плечики у плодоножки. Причин несколько, зная которые можно избежать этого явления еще на созревающих томатах, а также учесть это на следующий томатный сезон.

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Первая причина — неправильная формировка листового аппарата растения. Чрезмерное удаление листьев приводит к солнечным ожогам на еще не созревших томатах. В результате перегрева происходит нарушения процесса колеровки плода.

Вторая причина — недостаток калия, который легко исправить корневой подкормкой сульфатом калия.

Иногда растение не может извлечь калий из почвы из-за нарушения баланса между калием и кальцием. Они являются элементами-конкурентами и используют одни и те же транспортные белки, поэтому в первую очередь в растение поступает кальций. Следующая причина, мешающая усвоению калия из почвы — недостаток кислорода и переувлажнение (пересушивание почвы) в корневой зоне, нарушение температурного режима (ниже 15оС и выше 27оС), в том числе резкий перепад дневных и ночных температур.

В этих случаях необходимо проводить листовые подкормки калийными микроудобрениями, например, Колофермин калия. С момента завязывания плодов его применяют с периодичностью 10-14 дней из расчета 30-40 мл/10 л воды.

Третья причина — переизбыток кальция, из-за которого в клетках образуется большое количество оксалата кальция, что приводит к появлению золотистости в районе плодоножек и ухудшению вкусовых качеств.

Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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