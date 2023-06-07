Бесплатные показы фильмов, встречи и лекции: афиша Одессы 7-8 июня

Исторические лекции, показы кинофильмов, уроки украинского языка. Мы знаем, как провести несколько часов с пользой даже сейчас, когда, кажется, не до отдыха.
- Что: Показ фильма «В бой идут одни старики» (1974)
- Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
- Когда: 7 июня, 14:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=711630334303006&set=a.480234214109287
- Что: Встреча памяти артиста Николая Завгороднего
- Где: Французский бульвар, 11-а, Библиотека
- Когда: 7 июня, 14:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=565245759092768&set=a.235444408739573
- Что: Встреча украинского клубаДивослово
- Где: Филатова, 1а, читальный зал Одесской национальной библиотеки
- Когда: 7 июня, 14:00
- Что: Лекция, посвященная деятелю Евгению Петрушевичу
- Где: https://us06web.zoom.us/j/86848501559…
- Когда: 7 июня, 15:30
https://fb.me/e/3xkMzDUNb
- Что: Встреча с историком, гастрономическим исследователем Владимиром Полтораком
- Где: Королева, 46, Библиотека для юнашества
- Когда: 8 июня, 15:00
https://fb.me/e/2Wf3ztAYI
- Что: Встреча украинского разговорного клуба
- Где: Греческая 1-а, Дия-Бизнес
- Когда: 8 июня, 18:30
- Регистрация https://forms.gle/ZvkqHagdtaQHRm2p8
https://fb.me/e/YgFzS4mT