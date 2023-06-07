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Бесплатные показы фильмов, встречи и лекции: афиша Одессы 7-8 июня

Бесплатные показы фильмов, встречи и лекции: афиша Одессы 7-8 июня

Исторические лекции, показы кинофильмов, уроки украинского языка. Мы знаем, как провести несколько часов с пользой даже сейчас, когда, кажется, не до отдыха.

  • Что: Показ фильма «В бой идут одни старики» (1974)
  • Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
  • Когда: 7 июня, 14:00
    https://www.facebook.com/photo?fbid=711630334303006&set=a.480234214109287
    афиша
  • Что: Встреча памяти артиста Николая Завгороднего
  • Где: Французский бульвар, 11-а, Библиотека
  • Когда: 7 июня, 14:00
    ​​https://www.facebook.com/photo/?fbid=565245759092768&set=a.235444408739573
    афиша
  • Что: Встреча украинского клубаДивослово
  • Где: Филатова, 1а, читальный зал Одесской национальной библиотеки
  • Когда: 7 июня, 14:00
    афиша
  • Что: Лекция, посвященная деятелю Евгению Петрушевичу
  • Где: https://us06web.zoom.us/j/86848501559… 
  • Когда: 7 июня, 15:30
    https://fb.me/e/3xkMzDUNb
    афиша
  • Что: Встреча с историком, гастрономическим исследователем Владимиром Полтораком
  • Где: Королева, 46, Библиотека для юнашества 
  • Когда: 8 июня, 15:00
    https://fb.me/e/2Wf3ztAYI
    афиша 
  • Что: Встреча украинского разговорного клуба
  • Где: Греческая 1-а, Дия-Бизнес
  • Когда: 8 июня, 18:30 
  • Регистрация https://forms.gle/ZvkqHagdtaQHRm2p8
    https://fb.me/e/YgFzS4mT
    афиша 
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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