Возможная смена руководства, перераспределение «социалки» и экокатастрофа на юге региона: что обсуждала сессия облсовета?

Состоявшаяся на прошлой неделе сессия Одесского областного совета не обошлась без громких заявлений и скандальных ситуаций.

Депутаты озвучили претензии к организации работы облсовета: собирается «региональный парламент» не раз в месяц, а второй раз с начала года; в повестку дня включается 80-100 вопросов, голосуются пакетами и невозможно уделить им достойного внимания; сама повестка существенно меняется накануне сессии.

Прозвучало и прямое предложение главе облсовета Анатолию Урбанскому уйти с должности. Мотивируя это пожелание, «оппоблоковец» Владислав Финик припомнил и поражение главы БПП на выборах, и непрозрачное, по его мнению, распределение бюджетных средств, и трагический пожар в психиатрической больнице. Однако Урбанский назвал это выступление популизмом и дальше словесной перепалки дело не пошло.

Намерение снять с должности руководителя Одесского художественного музея Александра Ройтбурда оказалось более серьёзным. «Оппоблоковцы» дважды пытались поставить вопрос на голосование.

И.о. губернатора Светлана Шаталова напомнила, что в 2018 году музей получил прибыль в 1,76 млн грн, а годом ранее – всего полмиллиона. Также привлечено 300 тыс благотворительной помощи, есть грантовые проекты на 600 тыс грн, представлена программа развития музея на пять лет, так что оснований для прекращения контракта нет.

Оппоненты заявили, что кандидатуру Ройтбурда «протащил» ушедший глава ОГА Максим Степанов, обещанная инвентаризация картин из запасников не проводится, «многомиллионных инвестиций» нет, а изменение логотипа музея прошло без согласования. Тем не менее, голосование о снятии директора ОХМ провалилось.

Изменения в программе соцподдержки населения на 2018-2020 годы. Проект решения предлагал отмену закупки ежеквартальных продуктовых наборов для инвалидов войны и узников концлагерей, а также небольшое увеличение финансирования по другим статьям программы. При этом сумма расходов областного бюджета сокращалась на 1,4 млн грн. Депутат Виталий Свичинский заявил, что изменения по программе нужно принимать, чтобы провести выплаты людям, поскольку «выборы уже закончились». По его словам, от людей поступило 110 тыс. заявлений на соцпомощь по областной программе. Однако депутат Алексей Кобыльников вносит поправку, которой 51,8 млн грн с этой программы перераспределяются на неучтенные финансовые обязательства депутатов за прошлые годы. И, несмотря на возражения, решение со второго раза принимают с этой поправкой. Глава облсовета обещает, что если деньги по программе израсходуют, то финансирование будут добавлять – по мере обработки поступивших заявлений.

Реакция экс-губернатора. «Одесский облсовет продолжает жечь напалмом. Только что приняли еще одно гениальное решение – лишили десятки тысяч людей материальной помощи и просто вывели из программы соцзащиты 51 млн гривен. И не куда-нибудь, а себе на округа. Еще раз — фактически обокрали наименее защищенных и малообеспеченных. Решили, что в нашем регионе живут одни богачи? «Мудрое» решение. Попробуйте теперь объяснить его своим избирателям», – написал Максим Степанов у себя в Facebook.

Напомним, что одной из причин ухода Степанова неофициально называли его отказ проводить соцвыплаты накануне первого тура президентских выборов, что могло быть расценено как подкуп избирателей.

Пакетом принимается несколько блоков решений и обращений. Депутаты увольняют главврача «Одесского областного врачебно-физкультурного диспансера» – ранее был поднят вопрос о поборах в заведении за справки для детей-спортсменов. Принимают обращение к президенту и Верховной Раде об отмене Закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” и об обеспечении государственной компенсации перевозки пассажиров-льготников.

Предотвращение экологической катастрофы на Придунайских озерах стало поводом для ещё одного депутатского запроса. Сам А. Урбанский, поясняя суть запроса, заявил, что длительная хозяйственная деятельность, окончание срока эксплуатации гидротехнических сооружений и другие факторы привели к нарушению природного водообмена – минерализация озер повысилась, а уровень воды упал, что может привести к экологической катастрофе. Но решить проблему силами областного бюджета невозможно, потому депутаты просят срочного содействия Минэкологии и ГСЧС.