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Новости Одессы и Одесской области

Сколько одесситы теперь будут платить за газ?

Сколько одесситы теперь будут платить за газ?

С мая этого года в каждой области Украины действует своя цена на газ. Так, согласно прайсу, опубликованному на сайте «Нафтогаза», в мае тариф для населения Одесской области должен был составить 7999,25 грн. за 1000 куб. м, а в июне — 8379,32 грн. за 1000 куб. м. После принятия Кабмином корректировки цены продажи природного газа, тариф на июнь уменьшился.

На вопросы, связанные с новыми тарифами, мы попросили ответить директора компании ООО «Одессагаз-Поставка» Ивана Малейчика.

Почему цены на газ стали индивидуальными для каждого региона?

— Это связано с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввести для компании «Укртрансгаз» тарифы на транспортировку газа исходя из заказанной мощности. С мая месяца потребители газа платят за услуги транспортировки фиксированную ставку, фактически абонплату в размере 157,19 грн. за тысячу кубометров (без НДС), а стоимость услуги по распределению газа теперь отличается в каждом регионе.

Какой тариф для одесситов действует сегодня и будет ли он меняться?

— С 5 июня 2019 года Кабинетом Министров Украины принято решение о корректировке порядка определения НАК «Нафтогаз Украины» цены продажи природного газа для покупателей. Так, оптовая цена газа, по которой Нафтогаз осуществлял продажу газа для нужд бытовых потребителей в мае составляла 5990,00 грн. за 1000 куб. м, а с 1 июня составляет 5553,89,00 грн. за 1000 куб. м. Следовательно, конечная стоимость газа для потребителей — разная.

Исходя из закупочной стоимости голубого топлива, тариф на газ для населения Одесской области на май составил 7999,25 грн. за 1000 куб. м, а на июнь — 7462,83 грн. за 1000 куб. м.

Напомним, что теперь тариф на газ будет рассчитываться ежемесячно.

Что касается прогнозов по ценам – будут ли они расти или стоимость останется прежней – это зависит от оптовой цены, которая устанавливается НАК «Нафтогаз Украины».

 

Фото из открытых источников

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Галина Полищук
Галина Полищук
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