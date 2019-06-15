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Новости Одессы и Одесской области

Как и кому нужно переоформить субсидию на газ

Как и кому нужно переоформить субсидию на газ

С прошлого года вступили в силу новые правила начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Из-за изменений некоторые семьи должны будут заново подавать заявления на госпомощь и декларации о доходах. Как и кому нужно переоформить субсидию на газ, рассказали нам представители «Одессагаз — Поставка».

Кому надо заново подавать заявление на субсидию?

Раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время, то теперь, согласно новой программе жилищных субсидий, это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Но для большинства домохозяйств, которые уже пользуются помощью, субсидии, как и раньше, переназначат автоматически с учетом доходов за предыдущие 2 квартала.

Повторно заявление и декларацию нужно будет подать:

  • внутренне перемещенным лицам;
  • тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;
  • тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;
  • тем семьям, в которой произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;
  • тем семьям, которые по состоянию на май 2019 года будут имели задолженность за жилищно-коммунальные услуги более 2-х месяцев и не погасили ее до июня 2019 года.

Субсидия для безработных

Согласно новым правилам Кабмина, каждый пятый субсидиант рискует утратить возможность получения скидки при оплате услуг ЖКХ. Так, отказ в начислении госпомощи получили безработные граждане, которые не состоят на учете в центрах занятости.

По новым правилам на государственную помощь можно рассчитывать только в случаях, если:

  • у человека есть справка от врачебно-консультативной комиссии, которая подтверждает неспособность работать по состоянию здоровья;
  • гражданин платит за себя в бюджет единый социальный взнос;
  • он состоит на учете в центре занятости.

Как узнать, назначена ли вам субсидия?

Многие одесситы не знают, как узнать, есть ли у них в настоящее время субсидия или нет. Так вот, с прошлого года Министерство социальной политики запустило сайт, благодаря которому можно узнать о назначении субсидии не выходя из дома.

Для того, чтобы проверить субсидию в 2019 онлайн, следует зайти в «Реестр субсидий» и выполнить следующие действия:

  • зайдите на сайт проверки субсидии subsidii.ioc.gov.ua;
  • выберите область из списка;
  • укажите свой населенный пункт;
  • введите название улицы;
  • введите номер дома;
  • укажите номер квартиры;
  • поставьте галочку в поле «Я не робот».

После этого Вы получите информацию о том, назначили субсидию или нет, а также о ее размере на отопительный и неотопительный сезоны в предыдущие годы.

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Галина Полищук
Галина Полищук
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