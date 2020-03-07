Чужое мнение: как преодолеть эту зависимость?

Все мы живем в обществе, поэтому полностью игнорировать чужое мнение было бы неправильно. Главное – не потерять себя. Ведь проблемы начинаются, когда чужое мнение становится важнее, чем наше собственное. А это, в свою очередь, изрядно может испортить нам жизнь.

Если вас обсуждают – значит, вы впереди

Вы когда-нибудь замечали, что зачастую о человеке появляются слухи и кривотолки не самого лучшего содержания именно в тот момент, когда он становится более успешен: находит новую работу, заводит интересные знакомства, занимается любимым хобби. Именно в такие моменты окружающие начинают обсуждать вашу личную жизнь. Иногда появляются сплетни, которые ничего общего с действительностью не имеют. Менее успешные люди из нашего окружения начинают попросту завидовать и рассказывать о нас не очень лестные истории. Не стоит переживать по этому поводу и уж тем более прислушиваться к их мнению. Наверняка они скажут, что то, чем вы заняты, – не правильно, не интересно, не принесет дохода и так далее.

Понравиться всем невозможно

Психолог Нина Матвеева рекомендует всегда помнить, что вы даже на 50% не можете знать того, что о вас думают окружающие. Если они озвучили свои мысли вам напрямую или их мнения дошли до вас от других «доброжелателей» – не факт, что это все имеет к вам прямое отношение.

– Люди, обсуждающие других, как правило, свое мнение формируют на собственном опыте и мировоззрении. Так что даже если эти слова кому-то и адресованы, то они в полной мере соответствуют человеку, который их высказал. Это его зеркальное отражение, и очень часто оно не имеет отношения к человеку, в адрес которого они было озвучено основанное на нем мнение, – рассказывает психолог.

Как правило, это просто зависть, и делается это для того, чтобы испортить настроение, планы и, возможно, даже жизнь более успешному человеку. Психолог рекомендует отфильтровывать все высказанное в ваш адрес и уж тем более не принимать близко к сердцу.

О чем важно помнить?

Чтобы разговоры за спиной не привели к депрессии, нужно придерживаться определенных правил, считает Нина Матвеева.

Поддержива йте уверенность в себе. Всегда нужно помнить, что на чужом мнении уверенность в себе не построишь. Уверенные в себе люди игнорируют необоснованную критику, потому что знают свои недостатки и достоинства и умеют жить с ними.

Всегда нужно помнить, что на чужом мнении уверенность в себе не построишь. Уверенные в себе люди игнорируют необоснованную критику, потому что знают свои недостатки и достоинства и умеют жить с ними. Заранее продум ывайте ответы. Если в вашей жизни все же случился поступок, которым вы не очень довольны, и это вас беспокоит, придумайте заранее, что вы будете отвечать на слова окружающих, которые будут касаться наболевшей темы. Ни в коем случае не оправдывайтесь и не признавайте то, в чем вас обвиняют. Вы можете ответить: «Это ваше право так думать. Считайте, как хотите» или «Да, я специально так поступил(а). У меня есть на это причины». После таких фраз у людей отпадет всякая охота на вас нападать.

Если в вашей жизни все же случился поступок, которым вы не очень довольны, и это вас беспокоит, придумайте заранее, что вы будете отвечать на слова окружающих, которые будут касаться наболевшей темы. Ни в коем случае не оправдывайтесь и не признавайте то, в чем вас обвиняют. Вы можете ответить: «Это ваше право так думать. Считайте, как хотите» или «Да, я специально так поступил(а). У меня есть на это причины». После таких фраз у людей отпадет всякая охота на вас нападать. Хвалите себя. Как правило, человеку, зависящему от чужого мнения, не хватает похвалы в свой адрес. Он делает все возможное, лезет из кожи вон, чтобы получить лакомство под названием «похвала». Дайте сами себе то, в чем нуждаетесь: похвалите себя за вкусно приготовленный обед или за вовремя сделанную работу. Для похвалы подойдет любой повод, любое достижение. Сфокусируйтесь на своих положительных сторонах, перестаньте себя осуждать за малейший промах или бездействие. Не растрачивайте свои силы в погоне за чужим одобрением: вы его либо не дождетесь, либо не сможете воспользоваться, так как оно придет извне. А для человека хорошо то, что идет изнутри. Поэтому хвалите сами себя. От этого вы действительно сможете стать лучше.

Мысли вслух

Американский писатель и общественный деятель Теодор Драйзер говорил: «Оцените себя дешево – вами станут пренебрегать, станут топтать вас ногами; цените себя высоко, хоть бы и не по заслугам, – и вас будут уважать. Общество в целом на редкость плохо разбирается в людях. Единственный его критерий – «что скажут другие».

Фото: psy-ask

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